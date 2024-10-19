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6 ідей, як круто прикрасити будинок до Хелловіну власноруч

Субота 19 жовтня 2024 09:35
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6 ідей, як круто прикрасити будинок до Хелловіну власноруч Як прикрасити оселю до Хелловіну (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Хелловін - це не тільки час страшних костюмів та жахливих історій, але й чудова нагода занурити свій будинок у справжню моторошну атмосферу. Якщо ви любите створювати щось своїми руками, то цей період - ідеальний для креативних ідей.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кілька цікавих способів прикрасити свій дім до Хелловіну.

Як зробити гарбузові ліхтарі

Жоден Хелловін не обходиться без гарбузових ліхтарів, або ж "Джеків-ліхтарів". Для цього потрібен звичайний гарбуз, ніж та трохи фантазії. Виріжте в гарбузі очі, ніс і рота, а всередину помістіть свічку або лампу.

Щоб додати оригінальності, можна використовувати різні форми вирізів або прикрасити гарбуз фарбами та блискітками.

Як зробити:

  • Виріжте верхівку гарбуза, щоб створити отвір.
  • Ложкою видаліть м'якуш та насіння.
  • Олівцем намітьте обличчя, а потім обережно виріжте очі, ніс та рот.
  • Поставте свічку або LED-ліхтарик всередину, і ваш ліхтар готовий!

Порада: якщо вирізання ліхтаря здається вам занадто трудомістким, можна просто розмалювати гарбуз акриловими фарбами. Чорні й білі гарбузи виглядають надзвичайно ефектно.

6 ідей, як круто прикрасити будинок до Хелловіну власноручЛіхтарі з гарбузів - це хелловінська класика (фото: Freepik.com)

Як зробити паперових привидів та кажанів

Прості, але ефектні прикраси можна зробити з білого та чорного паперу. Виріжте з білого паперу маленькі привиди, додайте їм очі та рот, а потім підвісьте їх на нитках до стелі або люстри.

З чорного паперу зробіть кажанів і прикріпіть їх до стін або вікон. Вони створять атмосферу старовинного замку, населеної потойбічними істотами.

Як зробити:

  • Виріжте кілька овалів з білого паперу або форму кажана з чорного картону
  • Намалюйте їм очі й рот чорним маркером.
  • Підвісьте їх на нитках до стелі або дверних прорізів.

Порада: використовуйте світловідбиваючі або флуоресцентні фарби, щоб ваші привиди та кажани світилися в темряві.

6 ідей, як круто прикрасити будинок до Хелловіну власноручЩе одна гарна ідея - святкове печиво (фото: Freepik.com)

Як зробити моторошну павутину

Павутина - невід'ємна частина хелловінського декору. Її легко можна зробити з вати або спеціальних синтетичних матеріалів. Розтягніть павутину по кутках кімнат, дверних прорізах або навколо меблів.

Додайте пластикових павуків, щоб підсилити ефект. Це виглядатиме так, ніби ваш будинок залишили в запустінні.

Як зробити:

  • Візьміть вату або синтетичний матеріал і обережно розтягніть його, створюючи тонкі нитки.
  • Прикріпіть павутину до кутків кімнати, полиць, дверей або люстр.
  • Додайте кілька пластикових павуків для реалістичного ефекту.

Порада: використовуйте підсвічування (наприклад, ліхтарики на батарейках), щоб павутина мала зловісний блиск у темряві.

6 ідей, як круто прикрасити будинок до Хелловіну власноручПавутиння створює хелловінський дух (фото: Freepik.com)

Як зробити моторошні пляшки та банки

Для створення декору з пляшок і банок вам знадобляться кілька порожніх місткостей, фарби, штучні павуки, свічки та трохи фантазії. Пофарбуйте пляшки в чорний або червоний колір, нанесіть кілька крапель воску зверху для ефекту розтопленої свічки.

Усередину можна поставити маленькі ліхтарики або ж засипати камінці й кісточки, щоб створити відчуття таємничості.

Як створити:

  • З чорного картону виріжте моторошні силуети, наприклад, привидів, відьом, кажанів чи скелетів.
  • Приклейте силуети всередину банки або ззовні.
  • Поставте всередину свічку або світлодіодну лампочку.
  • Закрийте кришку або залиште відкритою, і ваші ліхтарики готові до використання.

Порада: використовуйте банки з під консервації для створення "мікстур" відьом. Додайте штучні очі, павуків і рідину кольору крові для додаткового ефекту.

6 ідей, як круто прикрасити будинок до Хелловіну власноручСвічки у темряві налаштують на атмосферу свята (фото: Freepik.com)

Як створити жахливі дверні вінки

Хелловінські вінки - це простий спосіб додати святкового настрою з самого входу в будинок. Використовуйте чорні стрічки, штучні квіти, маленькі гарбузики або черепи для створення вінка.

Можна додати штучні пагони або скелетні руки, щоб створити по-справжньому лякаючий вигляд.

Як зробити:

  • Зробіть основу для вінка з гілок або купіть готову форму з пінопласту.
  • Обмотайте її чорною або помаранчевою стрічкою.
  • Приклейте штучні квіти, черепи, кажанів або павуків.
  • Додайте кілька ланцюгів або підвісьте маленькі гарбузики для завершеного вигляду.

Порада: для більшого ефекту прикрасьте двері кістками, ланцюгами або дерев’яними табличками з написами на кшталт "Обережно!" або "Входите на свій ризик".

6 ідей, як круто прикрасити будинок до Хелловіну власноручТакий вінок на двері буде чудовою прикрасою (фото: Freepik.com)

Як зробити криваві свічки

Це легкий спосіб створити моторошну атмосферу на святі. Для цього вам знадобляться червоні свічки та звичайні білі свічки.

Як зробити:

  • Підпаліть червону свічку і дайте воску стікати на білі свічки.
  • Створюйте краплі, щоб імітувати вигляд кривавих патьоків.
  • Розставте такі свічки на столі або полицях.

Порада: поставте ці свічки в чорні свічники для посилення ефекту.

Раніше ми писали про 7 ідей стильного нейл-арту з павутинням і павуками на Хелловін-2024.

Читайте також, які 5 книжкових новинок темного фентезі почитати під Хелловін.

Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Liza.ua, Buildroom.com.ua, Pustunchik.ua.

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