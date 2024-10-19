6 ідей, як круто прикрасити будинок до Хелловіну власноруч
Хелловін - це не тільки час страшних костюмів та жахливих історій, але й чудова нагода занурити свій будинок у справжню моторошну атмосферу. Якщо ви любите створювати щось своїми руками, то цей період - ідеальний для креативних ідей.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кілька цікавих способів прикрасити свій дім до Хелловіну.
Як зробити гарбузові ліхтарі
Жоден Хелловін не обходиться без гарбузових ліхтарів, або ж "Джеків-ліхтарів". Для цього потрібен звичайний гарбуз, ніж та трохи фантазії. Виріжте в гарбузі очі, ніс і рота, а всередину помістіть свічку або лампу.
Щоб додати оригінальності, можна використовувати різні форми вирізів або прикрасити гарбуз фарбами та блискітками.
Як зробити:
- Виріжте верхівку гарбуза, щоб створити отвір.
- Ложкою видаліть м'якуш та насіння.
- Олівцем намітьте обличчя, а потім обережно виріжте очі, ніс та рот.
- Поставте свічку або LED-ліхтарик всередину, і ваш ліхтар готовий!
Порада: якщо вирізання ліхтаря здається вам занадто трудомістким, можна просто розмалювати гарбуз акриловими фарбами. Чорні й білі гарбузи виглядають надзвичайно ефектно.
Ліхтарі з гарбузів - це хелловінська класика (фото: Freepik.com)
Як зробити паперових привидів та кажанів
Прості, але ефектні прикраси можна зробити з білого та чорного паперу. Виріжте з білого паперу маленькі привиди, додайте їм очі та рот, а потім підвісьте їх на нитках до стелі або люстри.
З чорного паперу зробіть кажанів і прикріпіть їх до стін або вікон. Вони створять атмосферу старовинного замку, населеної потойбічними істотами.
Як зробити:
- Виріжте кілька овалів з білого паперу або форму кажана з чорного картону
- Намалюйте їм очі й рот чорним маркером.
- Підвісьте їх на нитках до стелі або дверних прорізів.
Порада: використовуйте світловідбиваючі або флуоресцентні фарби, щоб ваші привиди та кажани світилися в темряві.
Ще одна гарна ідея - святкове печиво (фото: Freepik.com)
Як зробити моторошну павутину
Павутина - невід'ємна частина хелловінського декору. Її легко можна зробити з вати або спеціальних синтетичних матеріалів. Розтягніть павутину по кутках кімнат, дверних прорізах або навколо меблів.
Додайте пластикових павуків, щоб підсилити ефект. Це виглядатиме так, ніби ваш будинок залишили в запустінні.
Як зробити:
- Візьміть вату або синтетичний матеріал і обережно розтягніть його, створюючи тонкі нитки.
- Прикріпіть павутину до кутків кімнати, полиць, дверей або люстр.
- Додайте кілька пластикових павуків для реалістичного ефекту.
Порада: використовуйте підсвічування (наприклад, ліхтарики на батарейках), щоб павутина мала зловісний блиск у темряві.
Павутиння створює хелловінський дух (фото: Freepik.com)
Як зробити моторошні пляшки та банки
Для створення декору з пляшок і банок вам знадобляться кілька порожніх місткостей, фарби, штучні павуки, свічки та трохи фантазії. Пофарбуйте пляшки в чорний або червоний колір, нанесіть кілька крапель воску зверху для ефекту розтопленої свічки.
Усередину можна поставити маленькі ліхтарики або ж засипати камінці й кісточки, щоб створити відчуття таємничості.
Як створити:
- З чорного картону виріжте моторошні силуети, наприклад, привидів, відьом, кажанів чи скелетів.
- Приклейте силуети всередину банки або ззовні.
- Поставте всередину свічку або світлодіодну лампочку.
- Закрийте кришку або залиште відкритою, і ваші ліхтарики готові до використання.
Порада: використовуйте банки з під консервації для створення "мікстур" відьом. Додайте штучні очі, павуків і рідину кольору крові для додаткового ефекту.
Свічки у темряві налаштують на атмосферу свята (фото: Freepik.com)
Як створити жахливі дверні вінки
Хелловінські вінки - це простий спосіб додати святкового настрою з самого входу в будинок. Використовуйте чорні стрічки, штучні квіти, маленькі гарбузики або черепи для створення вінка.
Можна додати штучні пагони або скелетні руки, щоб створити по-справжньому лякаючий вигляд.
Як зробити:
- Зробіть основу для вінка з гілок або купіть готову форму з пінопласту.
- Обмотайте її чорною або помаранчевою стрічкою.
- Приклейте штучні квіти, черепи, кажанів або павуків.
- Додайте кілька ланцюгів або підвісьте маленькі гарбузики для завершеного вигляду.
Порада: для більшого ефекту прикрасьте двері кістками, ланцюгами або дерев’яними табличками з написами на кшталт "Обережно!" або "Входите на свій ризик".
Такий вінок на двері буде чудовою прикрасою (фото: Freepik.com)
Як зробити криваві свічки
Це легкий спосіб створити моторошну атмосферу на святі. Для цього вам знадобляться червоні свічки та звичайні білі свічки.
Як зробити:
- Підпаліть червону свічку і дайте воску стікати на білі свічки.
- Створюйте краплі, щоб імітувати вигляд кривавих патьоків.
- Розставте такі свічки на столі або полицях.
Порада: поставте ці свічки в чорні свічники для посилення ефекту.
Раніше ми писали про 7 ідей стильного нейл-арту з павутинням і павуками на Хелловін-2024.
Читайте також, які 5 книжкових новинок темного фентезі почитати під Хелловін.
Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Liza.ua, Buildroom.com.ua, Pustunchik.ua.