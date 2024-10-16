Як розігріти пательню, щоб страва не прилипала: лайфхак від судді "МастерШеф"

Нерідко страви пригоряють на пательні. Але справа не лише в кількості олії, а й в тому, як вона розігріта. На щастя, це можна перевірити за допомогою простого лайфхаку.
Про те, як легко перевірити, чи достатньо розігріта пательня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Володимира Ярославського.
Як зазначає український шеф-кухар Володимир Ярославський, для того, щоб страва ніколи не прилипала до поверхні сталевої пательні, потрібно дотримуватися трьох умов:
Найголовніша умова, щоб страва легко відлипала від пательні - правильна температура поверхні посуду для смаження. За словами судді "МастерШеф", вона має становити 190-195 градусів.
Термометри навряд допоможуть в цій справі, на відміну від надзвичайно простого лайфхаку. Для цього потрібна лише вода з-під крана.
Спершу поставте порожню пательню на вогонь, не наливаючи олії. За деякий час, коли вважатимете, що посуд розігрівся, налийте приблизно 1 ч. л. води.
Якщо вода почала випаровуватись - пательня ще не розігріта. Тож вилийте воду з пательні і продовжте розігрівати посуд. Навіть тоді, коли вода збирається в декілька крапель, які ковзають поверхнею, посуд необхідно потримати на вогні ще якийсь час.
Коли вода не буде випаровуватися та збереться в одну велику краплю, яка, не розтікаючись, буде "левітувати" над поверхнею пательні - посуд розігрітий до потрібної температури.
Тоді воду можна виливати воду та наливати в пательню олію. Після того, як масло трохи розігріється, розпочинайте приготування обраної страви. Тоді ж можна зменшити вогонь.
Після того, як на продукті утвориться легка скоринка, його слід перевернути або зняти з пательні.
Як це працює
Лайфхак з водою на пательні заснований на ефекті Ляйденфроста, який описує цікаву поведінку рідини. Про результати дослідження цього явища німецький вчений Йоган Готлоб Ляйденфрост повідомив світу в 1756 році.
Якщо вода потрапляє на поверхню, за температурою значно вище, ніж точка кипіння рідини, створюється ізоляційний шар пари.
Як відомо, вода починає кипіти при нагріванні до 100 градусів, а розігріта пательня має температуру в 190-195 градусів. Тому вода не закипає, а висить на паровій "подушці", ефектно ковзаючи поверхнею.
Втім, згодом вода все ж випаровується, але на це треба більше часу, аніж тоді, коли поверхня нагріта до нижчої температури.
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