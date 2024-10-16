Як розігріти пательню, щоб страва не прилипала: лайфхак від судді "МастерШеф"

В чому полягає лайфхак

Як зазначає український шеф-кухар Володимир Ярославський, для того, щоб страва ніколи не прилипала до поверхні сталевої пательні, потрібно дотримуватися трьох умов:

добре розігріти пательню

використовувати олію

зачекати, доки продукт матиме скоринку

Найголовніша умова, щоб страва легко відлипала від пательні - правильна температура поверхні посуду для смаження. За словами судді "МастерШеф", вона має становити 190-195 градусів.

Термометри навряд допоможуть в цій справі, на відміну від надзвичайно простого лайфхаку. Для цього потрібна лише вода з-під крана.

Спершу поставте порожню пательню на вогонь, не наливаючи олії. За деякий час, коли вважатимете, що посуд розігрівся, налийте приблизно 1 ч. л. води.

Якщо вода почала випаровуватись - пательня ще не розігріта. Тож вилийте воду з пательні і продовжте розігрівати посуд. Навіть тоді, коли вода збирається в декілька крапель, які ковзають поверхнею, посуд необхідно потримати на вогні ще якийсь час.

Коли вода не буде випаровуватися та збереться в одну велику краплю, яка, не розтікаючись, буде "левітувати" над поверхнею пательні - посуд розігрітий до потрібної температури.

Тоді воду можна виливати воду та наливати в пательню олію. Після того, як масло трохи розігріється, розпочинайте приготування обраної страви. Тоді ж можна зменшити вогонь.

Після того, як на продукті утвориться легка скоринка, його слід перевернути або зняти з пательні.

Як це працює

Лайфхак з водою на пательні заснований на ефекті Ляйденфроста, який описує цікаву поведінку рідини. Про результати дослідження цього явища німецький вчений Йоган Готлоб Ляйденфрост повідомив світу в 1756 році.

Якщо вода потрапляє на поверхню, за температурою значно вище, ніж точка кипіння рідини, створюється ізоляційний шар пари.

Як відомо, вода починає кипіти при нагріванні до 100 градусів, а розігріта пательня має температуру в 190-195 градусів. Тому вода не закипає, а висить на паровій "подушці", ефектно ковзаючи поверхнею.

Втім, згодом вода все ж випаровується, але на це треба більше часу, аніж тоді, коли поверхня нагріта до нижчої температури.