Как разогреть сковороду, чтобы блюдо не прилипало: лайфхак от судьи "МастерШеф"

Нередко блюда пригорают на сковороде. Но дело не только в количестве масла, но и в том, как оно разогрето. К счастью, это можно проверить с помощью простого лайфхака.
О том, как легко проверить, достаточно ли разогрета сковорода, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Владимира Ярославского.
Как отмечает украинский шеф-повар Владимир Ярославский, для того чтобы блюдо никогда не прилипало к поверхности стальной сковороды, нужно соблюдать три условия:
Самое главное условие, чтобы блюдо легко отлипало от сковороды - правильная температура поверхности посуды для жарки. По словам судьи "МастерШеф", она должна составлять 190-195 градусов.
Термометры вряд ли помогут в этом деле, в отличие от очень простого лайфхака. Для этого нужна только вода из-под крана.
Сначала поставьте пустую сковороду на огонь, не наливая растительного масла. Через некоторое время, когда сочтете, что посуда разогрелась, налейте примерно 1 ч. л. воды.
Если вода начала испаряться - сковорода еще не разогрета. Вылейте воду из сковороды и продолжите разогревать посуду. Даже тогда, когда вода собирается в несколько капель, скользящих по поверхности, посуду необходимо подержать на огне еще некоторое время.
Когда вода не будет испаряться и соберется в одну большую каплю, которая, не растекаясь, будет "левитировать" над поверхностью сковороды - посуда разогрета до нужной температуры.
Тогда воду можно выливать воду и наливать в сковороду растительное масло. После того как масло немного разогреется, приступайте к приготовлению выбранного блюда. Тогда же можно убавить огонь.
После того как на продукте образуется легкая корочка, его следует перевернуть или снять со сковороды.
Как это работает
Лайфхак с водой на сковороде основан на эффекте Ляйденфроста, описывающего интересное поведение жидкости. О результатах исследования этого явления немецкий ученый Иоганн Готлоб Ляйденфрост сообщил миру в 1756 году.
Если вода попадает на поверхность, по температуре значительно выше, чем точка кипения жидкости, создается изоляционный слой пара.
Как известно, вода начинает кипеть при нагревании до 100 градусов, а разогретая сковорода имеет температуру в 190-195 градусов. Поэтому вода не закипает, а висит на паровой "подушке", эффектно скользя по поверхности.
Впрочем, впоследствии вода все же испаряется, но на это уходит больше времени, чем тогда, когда поверхность нагрета до более низкой температуры.
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