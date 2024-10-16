Как разогреть сковороду, чтобы блюдо не прилипало: лайфхак от судьи "МастерШеф"

В чем состоит лайфхак

Как отмечает украинский шеф-повар Владимир Ярославский, для того чтобы блюдо никогда не прилипало к поверхности стальной сковороды, нужно соблюдать три условия:

хорошо разогреть сковороду

использовать масло

подождать, пока у продукта будет корочка

Самое главное условие, чтобы блюдо легко отлипало от сковороды - правильная температура поверхности посуды для жарки. По словам судьи "МастерШеф", она должна составлять 190-195 градусов.

Термометры вряд ли помогут в этом деле, в отличие от очень простого лайфхака. Для этого нужна только вода из-под крана.

Сначала поставьте пустую сковороду на огонь, не наливая растительного масла. Через некоторое время, когда сочтете, что посуда разогрелась, налейте примерно 1 ч. л. воды.

Если вода начала испаряться - сковорода еще не разогрета. Вылейте воду из сковороды и продолжите разогревать посуду. Даже тогда, когда вода собирается в несколько капель, скользящих по поверхности, посуду необходимо подержать на огне еще некоторое время.

Когда вода не будет испаряться и соберется в одну большую каплю, которая, не растекаясь, будет "левитировать" над поверхностью сковороды - посуда разогрета до нужной температуры.

Тогда воду можно выливать воду и наливать в сковороду растительное масло. После того как масло немного разогреется, приступайте к приготовлению выбранного блюда. Тогда же можно убавить огонь.

После того как на продукте образуется легкая корочка, его следует перевернуть или снять со сковороды.

Как это работает

Лайфхак с водой на сковороде основан на эффекте Ляйденфроста, описывающего интересное поведение жидкости. О результатах исследования этого явления немецкий ученый Иоганн Готлоб Ляйденфрост сообщил миру в 1756 году.

Если вода попадает на поверхность, по температуре значительно выше, чем точка кипения жидкости, создается изоляционный слой пара.

Как известно, вода начинает кипеть при нагревании до 100 градусов, а разогретая сковорода имеет температуру в 190-195 градусов. Поэтому вода не закипает, а висит на паровой "подушке", эффектно скользя по поверхности.

Впрочем, впоследствии вода все же испаряется, но на это уходит больше времени, чем тогда, когда поверхность нагрета до более низкой температуры.