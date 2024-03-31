Як в ресторані та з "правильними" бортиками: рецепт домашньої піци від українського шеф-кухаря

У закладах громадського харчування піца здається завжди смачнішою, ніж домашня. Однак, якщо готувати за правильним рецептом, то можна зробити страву навіть кращу, ніж у ресторанах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку українського шеф-кухаря Олександра Огородника.
Основу для тіста треба формувати пальцями, повільно розтягуючи його не до кінця. Так можна отримати потрібні бортики.
Для начинки можна використати все, що є у вашому холодильнику.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку до теплої води потрібно додати сіль, цукор, сухі дріжджі, влити олію та додати борошно. Замісіть тісто впродовж двох хвилин. Далі накрийте плівкою та залиште на 30 хвилин у теплому місці.
Тісто, що підійшло, потрібно 4-5 разів скласти, відтягуючи його з іншого боку та накриваючи на інший. Після цього знову накрити плівкою й залишити в теплому місці.
Розділіть його на дві кульки й залишити на 15-20 хвилин, щоб вони трохи виросли.
Кульку тіста викладіть на присипану борошном поверхню та сформуйте коло пальцями, залишаючи бортики. Корж викладіть на застелене деко та додайте начинку.
Випікайте піцу 8-10 хвилин з обдувом у розігрітій до 230°C духовці.
@o_gorodnik Яка ваша улюблена піца Дякую за підписку @o_gorodnik . Для тіста : - 250 г. теплої води (не вище 40 градусів) - 50 г. оливкової олії - 5 г дріжджів - 1 ч.л. цукру - 1 ч.л. солі - 400 г. борошна Приготування : 1. Замісити тісто, накрити плівкою і на 30 хв. в тепле місце. - як варіант розігріта до 30-35 градусів духовка. 2. Після 30 хв. складаємо тісто з 4 сторін, так як показав на відео, для того щоб в ньому було ще більше повітря (можна зробити так 2 рази з інтервалом 20 хв). 3. Накрити плівкою і в тепле місце до поки не виросте вдвічі. (~1 година) 4. Розділи на 2 частини і сформувати кульки. 5. Знову накрити і дати відпочити 20-30 хв. 6. Розкатати тісто, змастити соусом, посипати сиром, ковбасою, відправити на пергамент і на розігріте деко, запікати 8-10 хв режим з конвекцією. 7. На фінал, посипаємо пармезаном та поливаємо оливковою олією. Для соусу : - 250 г. консервованих томатів у власному соці - 1/2 ч.л. солі - 1 чайна цукру - 1 зубчик часнику (натертого) - 1 ч.л. сухого орегано 1. Змішати все разом і варити 5 щоб соус трішки став густішим. З тебе лайк, і не забудь зберегти і приготувати. Дай знати в коментах якщо сподобалось відео . #піца#кухар#готуємо#рецепт оригінальний звук - o_gorodnik
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