Как в ресторане и с "правильными" бортиками: рецепт домашней пиццы от украинского шеф-повара

В заведениях общепита пицца кажется всегда вкуснее, чем домашняя. Однако, если готовить по правильному рецепту, то можно сделать блюдо даже лучше, чем в ресторанах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу украинского шеф-повара Александра Огородника.
Основу для теста нужно формировать пальцами, медленно растягивая его не до конца. Так можно получить нужные бортики.
Для начинки можно использовать все, что есть в вашем холодильнике.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала в теплую воду нужно добавить соль, сахар, сухие дрожжи, влить масло и добавить муку. Замесите тесто в течение 2 минут. Затем накройте пленкой и оставьте на 30 минут в теплом месте.
Тесто, что подошло, нужно 4-5 раз сложить, оттягивая его с другой стороны и накрывая на другой. После этого снова накрыть пленкой и оставить в теплом месте.
Разделите его на два шарика и оставьте на 15-20 минут, чтобы они немного выросли.
Шарик теста выложите на присыпанную мукой поверхность и сформируйте круг пальцами, оставляя бортики. Корж выложите на застеленный противень и добавьте начинку.
Выпекайте пиццу 8-10 минут с обдувом в разогретой до 230°C духовке.
@o_gorodnik Яка ваша улюблена піца Дякую за підписку @o_gorodnik . Для тіста : - 250 г. теплої води (не вище 40 градусів) - 50 г. оливкової олії - 5 г дріжджів - 1 ч.л. цукру - 1 ч.л. солі - 400 г. борошна Приготування : 1. Замісити тісто, накрити плівкою і на 30 хв. в тепле місце. - як варіант розігріта до 30-35 градусів духовка. 2. Після 30 хв. складаємо тісто з 4 сторін, так як показав на відео, для того щоб в ньому було ще більше повітря (можна зробити так 2 рази з інтервалом 20 хв). 3. Накрити плівкою і в тепле місце до поки не виросте вдвічі. (~1 година) 4. Розділи на 2 частини і сформувати кульки. 5. Знову накрити і дати відпочити 20-30 хв. 6. Розкатати тісто, змастити соусом, посипати сиром, ковбасою, відправити на пергамент і на розігріте деко, запікати 8-10 хв режим з конвекцією. 7. На фінал, посипаємо пармезаном та поливаємо оливковою олією. Для соусу : - 250 г. консервованих томатів у власному соці - 1/2 ч.л. солі - 1 чайна цукру - 1 зубчик часнику (натертого) - 1 ч.л. сухого орегано 1. Змішати все разом і варити 5 щоб соус трішки став густішим. З тебе лайк, і не забудь зберегти і приготувати. Дай знати в коментах якщо сподобалось відео . #піца#кухар#готуємо#рецепт оригінальний звук - o_gorodnik
Раньше мы сообщали, что будет с организмом, если есть пиццу каждый день.
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