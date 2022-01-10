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Врач рассказал, что будет с организмом, если есть пиццу каждый день

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Понедельник 10 января 2022 10:31
Врач рассказал, что будет с организмом, если есть пиццу каждый день Фото: Пиццу нельзя есть каждый день (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие из нас не представляют себе жизни без горячей пиццы. Но так ли она безопасна? Врачи не рекомендуют есть такой продукт, если он куплен в магазине.

Врач-диетолог Павел Исанбаев рассказал, что произойдет с организмом, если каждый день есть пиццу, пишет РИА Новости.

Медик сообщил, что в покупных пиццах просто уйма калорий, они содержат жирные соусы, майонез, колбасу, несколько видов сыра и пшеничную муку.

"Продукт повышает уровень сахара в крови и способствует быстрому появлению ощущению голода, а также перспективе набрать лишний вес. Поэтому хлебопекарную муку часто заменяют на ржаную, цельнозерновую или рисовую. Рисовая мука рекомендована при непереносимости глютена - диагнозе, когда употребление "обычной" муки вызывает вздутие живота, срывы стула или другие нарушения в работе ЖКТ", - объяснил он.

Не запивайте пиццу газировкой

Ни в коем случае не запивайте пиццу сладкой газированной водой, советует врач. Сочетание сладкого и жирного в одном приеме еды приводит к колебаниям глюкозы, нагружает поджелудочную железу и увеличивает риск набрать ненужные килограммы.

"У людей с заболеваниями ЖКТ возможны обострения гастрита, вздутия живота, срывы стула. У подростков жирное вместе со сладким вызывает проблемы с кожей, провоцирует частые перемены в настроении и раздражительность - им рекомендуется употреблять только ту пиццу, которая готовится из “здоровых” продуктов", - резюмировал врач.

Подводя итог можно сказать, что частое употребление пиццы ведет к проблемам с весом, гастриту и проблемах с кожей. Помните, сбалансированное питание - залог успеха и здоровья.

Как мы ранее писали, никогда не добавляйте эти продукты в начинку для пиццы.

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