Як в ресторані та з "правильними" бортиками: рецепт домашньої піци від українського шеф-кухаря

У закладах громадського харчування піца здається завжди смачнішою, ніж домашня. Однак, якщо готувати за правильним рецептом, то можна зробити страву навіть кращу, ніж у ресторанах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку українського шеф-кухаря Олександра Огородника.

Що знадобиться

Основу для тіста треба формувати пальцями, повільно розтягуючи його не до кінця. Так можна отримати потрібні бортики.

Для начинки можна використати все, що є у вашому холодильнику.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

тепла вода - 250 мл

олія оливкова - 50 мл

борошно - 400 г

сіль - 1 ч.л

цукор - 1 ч.л

дріжджі сухі - 5 г

Спосіб приготування

Спочатку до теплої води потрібно додати сіль, цукор, сухі дріжджі, влити олію та додати борошно. Замісіть тісто впродовж двох хвилин. Далі накрийте плівкою та залиште на 30 хвилин у теплому місці.

Тісто, що підійшло, потрібно 4-5 разів скласти, відтягуючи його з іншого боку та накриваючи на інший. Після цього знову накрити плівкою й залишити в теплому місці.

Розділіть його на дві кульки й залишити на 15-20 хвилин, щоб вони трохи виросли.

Кульку тіста викладіть на присипану борошном поверхню та сформуйте коло пальцями, залишаючи бортики. Корж викладіть на застелене деко та додайте начинку.

Випікайте піцу 8-10 хвилин з обдувом у розігрітій до 230°C духовці.

Рецепт піци, як в ресторані (фото: скриншот)