Как в ресторане и с "правильными" бортиками: рецепт домашней пиццы от украинского шеф-повара

В заведениях общепита пицца кажется всегда вкуснее, чем домашняя. Однако, если готовить по правильному рецепту, то можно сделать блюдо даже лучше, чем в ресторанах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу украинского шеф-повара Александра Огородника.

Что понадобится

Основу для теста нужно формировать пальцами, медленно растягивая его не до конца. Так можно получить нужные бортики.

Для начинки можно использовать все, что есть в вашем холодильнике.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

теплая вода - 250 мл

масло оливковое - 50 мл

мука - 400 г

соль - 1 ч.л

сахар - 1 ч.л

дрожжи сухие - 5 г

Способ приготовления

Сначала в теплую воду нужно добавить соль, сахар, сухие дрожжи, влить масло и добавить муку. Замесите тесто в течение 2 минут. Затем накройте пленкой и оставьте на 30 минут в теплом месте.

Тесто, что подошло, нужно 4-5 раз сложить, оттягивая его с другой стороны и накрывая на другой. После этого снова накрыть пленкой и оставить в теплом месте.

Разделите его на два шарика и оставьте на 15-20 минут, чтобы они немного выросли.

Шарик теста выложите на присыпанную мукой поверхность и сформируйте круг пальцами, оставляя бортики. Корж выложите на застеленный противень и добавьте начинку.

Выпекайте пиццу 8-10 минут с обдувом в разогретой до 230°C духовке.

Рецепт пиццы, как в ресторане (фото: скриншот)