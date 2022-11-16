Як "реанімувати" п'яти з тріщинами вдома: лікар поділилася секретами

Тріщини на п'яті – поширена проблема шкіри стоп. У більшості випадків вона не викликає дискомфорту крім естетичного, проте іноді тріщини бувають болючими та кровоточивими.

Як позбутися цієї проблеми розповіла лікар-дерматолог Катерина Бакіко у Facebook.

Чому тріскається шкіра на п'ятах?

Схильність до утворення тріщин може бути зумовлена ​​особливостями людей, які мають суху шкіру, екзему, псоріаз та інші дерматологічні хвороби, внутрішні хвороби – цукровий діабет, гіпотиреоз та інші.

Також сприяє тріщинам надмірна вага, незручне взуття, тривале стояння, особливо на жорсткій підлозі, відкрите взуття, оскільки воно не забезпечує підтримки для утримання жирової подушечки під стопою, тривала ходьба босоніж, сухий клімат, агресивне мило, гаряча вода.

Як лікувати вдома п'яти

Використовуйте зволожуючі креми та мазі/вазелін для стоп, які пом'якшують жорстку шкіру.

Дивіться, щоб там були такі інгредієнти:

Саліцилова кислота (Саліцилова мазь 2-10%)

Сечовина (Карбодерм, Біотрейд Кератолін Фут 25%, Eucerin UreaRepair Plus, SVR Xerial 30 для стоп, BABE крем для стоп 10%, Balea 10 крем для стоп)

альфа-гідроксикислоти (амлактин)

ізомерат сахариду.

Наносіть бальзам для п'ят або вазелін вранці, щоб підвищити еластичність шкіри перед початком дня.

Зволожуйте шкіру п'ят кремом 2-3 рази на день і робіть це постійно.

Якщо є тріщини, що кровоточать, промивайте їх з милом і дезінфікуйте (Бетадин, Октенісепт) для запобігання інфікування.

Періодично відшулушуйте шкіру п'ят.

Для цього:

Потримайте ноги у теплій мильній воді до 20 хвилин.

Використовуйте пемзу, мочалку для ніг або спеціальну абразивну щітку для видалення жорсткої товстої шкіри. Обробляйте шкіру обережно.

Витріть ноги насухо.

Нанесіть на уражену ділянку бальзам для п'ят або густий зволожуючий крем/вазелін.

Надягніть шкарпетки, можна на ніч.

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