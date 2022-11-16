Как "реанимировать" пятки с трещинами дома: врач поделилась секретами

Трещины на пятке – распространенная проблема кожи стоп. В большинстве случаев она не вызывает дискомфорта кроме эстетического, однако иногда трещины бывают болезненными, кровоточащими.

Как избавиться от этой проблемы рассказала врач-дерматолог Екатерина Бакико в Facebook.

Почему трескается кожа на пятках?

Склонность к образованию трещин может быть обусловлена ​​особенностями людей, имеющих сухую кожу, экзему, псориаз и другие дерматологические болезни, внутренние болезни – сахарный диабет, гипотиреоз и другие.

Также способствует трещинам избыточный вес, неудобная обувь, длительное стояние, особенно на жестком полу, открытая обувь, поскольку она не обеспечивает поддержки для содержания жировой подушечки под стопой, длительная ходьба босиком, сухой климат, агрессивное мыло, горячая вода.

Как лечить дома пятки

Используйте увлажняющие кремы и мази/вазелин для стоп, которые смягчают жесткую кожу.

Смотрите, чтобы там были такие ингредиенты:

Салициловая кислота (Салициловая мазь 2-10%)

Мочевина (Карбодерм, Биотрейд Кератолин Фут 25%, Eucerin UreaRepair Plus, SVR Xerial 30 для стоп, BABE крем для стоп 10%, Balea 10 крем для стоп)

альфа-гидроксикислоты (амлактин)

изомерат сахарида.

Наносите бальзам для пяток или вазелин утром, чтобы повысить эластичность кожи перед началом дня.

Увлажняйте кожу пяток кремом 2-3 раза в день и делайте это постоянно.

Если есть кровоточащие трещины, промывайте их с мылом и дезинфицируйте (Бетадин, Октенисепт) для предупреждения инфицирования.

Периодически отшелушивайте кожу пяток.

Для этого:

Подержите ноги в теплой мыльной воде до 20 минут.

Используйте пемзу, мочалку для ног или специальную абразивную щетку, чтобы удалить жесткую толстую кожу. Обрабатывайте кожу осторожно.

Вытрите ноги досуха.

Нанесите на пораженный участок бальзам для пяток или густой увлажняющий крем/вазелин.

Наденьте носки, можно на ночь.

Что еще нужно знать

Обувь играет важную роль, выберите удобную, на широком каблуке

Избегайте открытой и тесной обуви, шлепанцев.

Не занимайтесь самолечением и осматривайте ваши стопы каждый день.

Избегайте длительного стояния, скрещивания ног при сидении.

Носите качественные носки, силиконовые ортопедические вставки.

Пейте достаточно жидкости.