Як виглядати молодше. Суперспосіб замаскувати зморшки

Зморшки та невеликі заломи на обличчі – це ознака витонченого старіння. Їх не обов'язково потрібно приховувати, але багато жінок бажають сховати ці ознаки віку.

Знаменитий майстер перманентного макіяжу Сара Амелія Фогг розповіла Express , як це зробити, якщо ви, наприклад, збираєтеся на урочистий захід.

Як виглядати молодше за свої роки

Щоб виглядати молодше - краще нанести менше макіяжу, ніж більше. До цього важливо підготувати обличчя, попередньо проскрабувавши його

Переконайтеся, що ваша шкіра відлущена та зволожена. Майстер макіяжу рекомендує використовувати силіконовий праймер як основу, який може допомогти пом'якшити заломи, в основному заповнюючи зморшки, щоб ваш макіяж лягав гладкіше.

Використання зволожуючого крему або праймера може творити дива для свіжого та здорового вигляду, особливо якщо ви боретеся з нападами сухості чи лущення шкіри.

"Використання базового покриття також допомагає плавно розтушовувати макіяж, продовжує його стійкість та запобігає необхідності підфарбовування. Я рекомендую спочатку зволожити шкіру, потім нанести праймер, залишити на хвилину чи дві, а потім нанести основу", - розповіла Сара.

Замість спонжу для макіяжу Сара рекомендує використовувати пензлик або навіть пальці для розтушовування для найкращого покриття.

Головні помилки у макіяжі

"Ви також можете виявити, що можете наносити менше основи, створюючи природніший вигляд без макіяжу", - додала вона.

За словами Сари, багато хто робить помилку, наносячи багато макіяжу. Тим самим, ви здастеся старше своїх років.

"Нанесення занадто великої кількості продукту, як правило, є поширеною помилкою, яка може зістарити вас, будь то продукти для брів, підводка для очей або тональний крем", - зазначила експерт.

Натомість вона рекомендує просто нанести легкий тональний крем, а також трохи рум'ян для "природного, молодого рум'янцю".

Для рум'ян використовуйте пензель, наносячи зовсім небагато на вилиці.