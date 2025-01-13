Як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла Нейтрі у фільмі "Аватар" (фото)

Однак як вона виглядає у реальному житті? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Зої Салдани

Одна з найвідоміших голлівудських актрис народилася 19 червня 1978 року в місті Пассейк, штат Нью-Джерсі, у родині вихідців із Домініканської Республіки. Її повне ім'я - Зойо Ядіра Салданья Назаріо (Zoë Yadira Zaldaña Nazario). Коли Зої було дев'ять років, її батько трагічно загинув в автокатастрофі, і мати разом із доньками переїхала до Домініканської Республіки.

Там Салдана здобула освіту у престижній танцювальній школі, після чого повернулася до США. Вона приєдналася до театральної програми "Обличчя" і почала працювати касиркою у ресторані "Бургер Кінг", одночасно мріючи про акторську кар’єру.

Її дебют на телеекрані відбувся у серіалі "Закон і порядок", а вже у 2000 році Зої отримала свою першу велику роль - балерини Єви у фільмі "Авансцена". У 2002 році вона знялася разом із Брітні Спірс у мелодрамі "Перехрестя", яка здобула популярність серед юної аудиторії. Проте справжнє визнання прийшло до Салдани після ролі піратки Анни-Марії у стрічці "Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини".

Зої Салдана (фото: Кіноріум)

У 2009 році її кар’єра зробила величезний стрибок завдяки ролі принцеси Наві, Нейтірі, у культовому фільмі Джеймса Кемерона "Аватар". Згодом вона закріпила свій статус зірки фантастичних стрічок, зігравши Гамору у серії фільмів Marvel, таких як "Вартові галактики" та "Месники". Її талант був визнаний навіть у 2018 році, коли акторка отримала іменну зірку на Голлівудській алеї слави.

Зої Салдана не лише актриса, а й ікона стилю. Її часто можна побачити на обкладинках таких журналів, як GQ, Elle, і Glamour. Вона також була обличчям брендів Calvin Klein та GAP.

Зої Салдана (фото: instagram.com/zoesaldana​​​​​​​)

У 2024 році актриса отримала премію за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі, розділивши нагороду зі своїми колегами за роль у кримінальному мюзиклі "Емілія Перес". За цю ж роль Зої здобула "Золотий глобус".

Серед її найвідоміших кіноробіт - "Пірати Карибського моря", "Аватар" та "Вартові галактики", які зробили її однією з найпомітніших постатей у світі кіно.

Протягом 11 років знаменитість перебувала у стосунках із актором Кітом Бріттоном. У 2010 році пара заручилася, але вже за рік після цього їхні стосунки завершилися.

У червні 2013-го Зої вийшла заміж за італійського художника Марко Перего. До весілля вони зустрічалися лише три місяці. Церемонія одруження відбулася у Лондоні й була тримана в таємниці. Після весілля подружжя вирішило об’єднати свої прізвища, ставши Перего-Салдана і Салдана-Перего.

Зої Салдана з родиною (фото: instagram.com/zoesaldana​​​​​​​)

У родині народилося троє синів: близнюки Сай Арідая та Боуї Езіо (27 листопада 2014 року), а також молодший син Зен, про народження якого стало відомо у лютому 2017 року.