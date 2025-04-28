Як у реальному житті виглядає актор, який зіграв Ло’ака у фільмі "Аватар" (фото)

Біографія Брітейна Далтона

Брітейн Далтон народився 12 грудня 2001 року в Каліфорнії в родині Джеремі Далтона, співака, номінованого на премію “Греммі”.

Ще в дитинстві він почав свою акторську кар'єру: в 11 років, показуючи карткові фокуси на вулиці, його помітила студентка-кіностажерка, яка запросила хлопця на прослуховування в Чепменський університет.

Прослуховування пройшло успішно, і Брітейн отримав головну роль у короткометражному університетському фільмі “Дань Джуд”.

Незабаром після цього він почав зніматися в інших проєктах: серіалах “Думати як злочинець”, "Голіаф", а також у короткометражці “Собака-гриль”, за яку отримав нагороду на Фестивалі незалежного кіно “Дика троянда” як найкращий молодий актор у студентському та музичному кіно.

У 2018 році Брітейн знявся у фантастичному фільмі Стівена Спілберга “Першому гравцю приготуватися”, де зіграв роль школяра.

Однак справжню популярність йому принесла роль Ло’ака у сиквелі “Аватара” Джеймса Кемерона, на яку він потрапив після успішного прослуховування. Брітейн Далтон і Джеймс Кемерон (фото: instagram.com/britaindalton)

У 2017 році Брітейн розпочав зйомки у “Аватар: Шлях води”, де він зіграв середнього сина Джейка та Нейтирі.

За його словами, Джеймс Кемерон попросив його “вкласти серце і душу” у свою роль. Брітейн описував свого героя як “бунтаря та грубіяна”, якого мало хто розуміє, і тому йому нелегко втілитися у роль.

Повідомляється, що Далтон повернеться до ролі Ло’ака у третій частині фільму.

Брітейн Далтон (фото: instagram.com/britaindalton)