Как в реальной жизни выглядит актер, сыгравший Джейка Салли в фильме "Аватар" (фото)
Культовый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар" навсегда изменил представление о кинематографе, перенеся зрителей в невероятный мир планеты Пандора. Главный герой ленты Джейк Салли, в исполнении актера Сэма Уортингтона, стал символом борьбы, любви и единения с природой.
Но как на самом деле выглядит актер, воплотивший этого персонажа, вне экрана и без спецэффектов? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Сэм Уортингтон, австралийский актер, известный не только своей ролью в "Аватаре", но и другими кинематографическими проектами, такими как "Терминатор: Спасение придет" и "Битва титанов".
В реальной жизни он выглядит совсем не так, как его персонаж в фантастической ленте. Без синей кожи и хвоста, Сэм остается привлекательным и стильным мужчиной.
Сэм Уортингтон (фото: Кинориум)
В отличие от своего героя Джейка, Уортингтон в жизни имеет короткую прическу и носит современную одежду. Его образ - это сочетание простой элегантности и непринужденного стиля.
Актер поражает своей харизмой, которая помогла ему завоевать миллионы поклонников во всем мире.
Сэм Уортингтон (фото: Кинориум)
Сэм женат на австралийской модели Ларе Бингл. Супруги воспитывают троих детей и проживают довольно скромно, несмотря на славу актера.
Лара Бингл (фото: instagram.com/laraworthington)
В повседневной жизни Уортингтон редко появляется на светских мероприятиях, отдавая предпочтение семейному уюту.
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