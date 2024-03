Как Райан Гослинг повторил известный образ Мерлин Монро (видео, фото)

Райан Гослинг воспроизвел выступление Мерлин Монро

Во время своего выступления на премии Оскар 2024 с песней "I'm Just Ken" Райан Гослинг воспроизвел сцену из фильма "Джентльмены выбирают блондинок", где сыграла Мерлин Монро.

Гослинг решил удивить публику и надел розовый наряд и спустился по лестнице среди мужчин в черных смокингах, как это делала Монро. Но в его образе было, конечно, не платье, а ярко-розовый, даже малиновый костюм, украшенный камнями.

Райан Гослинг воспроизвел образ Мерлин Монро (фото: Getty images)

Этот образ Райан выбрал не просто так, это определенная отсылка и к фильму "Барби", в котором он исполнил главную роль и к творчеству Мерлин Монро, одно время было той, с кого женщины во всем мире брали пример.

Ее стиль всегда был особенным, особенно платья. И, например, это платье из фильма "Джентльмены выбирают блондинок", ставшее прототипом для образа Гослинга, стало популярным в 1953 году.

Мерлин Монро в розовом платье (фото: Pinterest)

А все потому, что Мерлин исполнила знаменитую песню "Diamonds are the girl's best friends" в розовом платье без бретелей из шелкового сатина с большим декоративным бантом на спине и длинными перчатками.

Изюминкой обоих номеров являются мужчины в черных смокингах, которые танцуют и делают выступления Мерлин и Гослинга живее и, собственно, создают этот шарм на сцене.