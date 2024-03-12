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Как Райан Гослинг повторил известный образ Мерлин Монро (видео, фото)

Вторник 12 марта 2024 20:34
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Как Райан Гослинг повторил известный образ Мерлин Монро (видео, фото) Райан Гослинг (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Райан Гослинг стал одним из самых популярных актеров Голливуда благодаря роли Кена в самом кассовом фильме "Барби", воспроизвел выступление Мерлин Монро.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler), сравнив выступление Гослинга на Оскаре 2024 и Мерлин Монро в фильме "Джентльмены выбирают блондинок".

Райан Гослинг воспроизвел выступление Мерлин Монро

Во время своего выступления на премии Оскар 2024 с песней "I'm Just Ken" Райан Гослинг воспроизвел сцену из фильма "Джентльмены выбирают блондинок", где сыграла Мерлин Монро.

Гослинг решил удивить публику и надел розовый наряд и спустился по лестнице среди мужчин в черных смокингах, как это делала Монро. Но в его образе было, конечно, не платье, а ярко-розовый, даже малиновый костюм, украшенный камнями.

Как Райан Гослинг повторил известный образ Мерлин Монро (видео, фото)Как Райан Гослинг повторил известный образ Мерлин Монро (видео, фото)

Райан Гослинг воспроизвел образ Мерлин Монро (фото: Getty images)

Этот образ Райан выбрал не просто так, это определенная отсылка и к фильму "Барби", в котором он исполнил главную роль и к творчеству Мерлин Монро, одно время было той, с кого женщины во всем мире брали пример.

Ее стиль всегда был особенным, особенно платья. И, например, это платье из фильма "Джентльмены выбирают блондинок", ставшее прототипом для образа Гослинга, стало популярным в 1953 году.

Как Райан Гослинг повторил известный образ Мерлин Монро (видео, фото)

Мерлин Монро в розовом платье (фото: Pinterest)

А все потому, что Мерлин исполнила знаменитую песню "Diamonds are the girl's best friends" в розовом платье без бретелей из шелкового сатина с большим декоративным бантом на спине и длинными перчатками.

Изюминкой обоих номеров являются мужчины в черных смокингах, которые танцуют и делают выступления Мерлин и Гослинга живее и, собственно, создают этот шарм на сцене.

Ранее мы рассказывали, что Марго Робби и Райан Гослинг сыграют вместе в продолжении культового фильма.

Также читайте, что известно об актере, сыгравшем Кузьму Скрябина в фильме "Я, Победа и Берлин".

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