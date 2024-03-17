Як путіністка Успенська роками ганьбиться в РФ: "п'яне" падіння, невдала пластика, фейки про війну

Пропутінська співачка родом з Києва Любов Успенська, яка нещодавно отримала паспорт громадянина РФ , не раз ставала посміховиськом у мережі і викликала неоднозначні реакції у публіки.

Протягом багатьох років ім’я зрадниці асоціюється з різними ганебними інцидентами. РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкурйозніші з них.

"П’яне" падіння на новорічному корпоративі

Зазвичай зірки намагаються приховувати подібні провали, проте Успенська вирішила поділитися цією історією з публікою.

В одному зі своїх інтерв’ю запроданка розповідала, що якось перед Новим роком вона протягом одного дня мала виступити одразу на чотирьох корпоративах. І на кожному алкоголь лився рікою.

Артистка не відмовлялася від випивки, не думаючи про наслідки, і в результаті потрапила у конфуз. На концерт у Барвисі вона приїхала в такому стані, що на сцену її виводили під руки.

Після того, як завершився виступ, Успенська вже не могла стояти на ногах і впала.

Жертва пластики

В останні роки фанатка Путіна дуже змінилася. Вона перенесла не одну пластичну операцію, щоб мати, як їй здається, красивіший вигляд.

Однак фанати вже перестали впізнавати жінку і вважають, що вона просто спотворила себе операціями.

Любов Успенська (фото: російські ЗМІ)

Забула одягнути спідницю на сцену

Ганебною витівкою співачка вкотре оскандалилася у минулому році. "Королева шансону" з’явилася на дні народження дизайнерки Джулії Ділуа в напівпрозорих легінсах і без спідниці.

Зверху на ній був одягнений чорний топ з відкритими плечима і чорний пояс-баска.

Відео миттєво розлетілося в соцмережах і викликало здебільшого негативні коментарі у публіки.

Коментуючи свій зухвалий і безглуздий наряд, Успенська заявила: "У нас немає віку, немає років. Ми просто щасливі!".

Зник голос під час виступу

На одному із заходів артистка виконувала один зі своїх хітів, як раптом різко замовкла і почала смикати навушник у вусі. "У мене немає... Зупиніть!" - тільки й встигла вимовити оскаженіла зірка, після чого втекла зі сцени.

Глядачі залишилися здивовані. Мікрофон у співачки працював чудово, тому багато хто не зрозумів, що ж сталося.

Інтернет-користувачі щосили почали обговорювати інцидент, відправляючи Любов Залманівну на заслужений відпочинок.

"П’яна" порція маячні про війну в Україні

Путіністка за криваві рублі готова сказати що завгодно. Нещодавно вона видала порцію нісенітниці про війну, а також зізналася, як яро підтримує країну-терористку РФ, яка незаконно вторглася в Україну.

"Я вірю в цю країну. Я вірю в те, що Росія хоче миру. Нас хочуть заплутати, нас хочуть знищити. Але цього ні в кого не вийде. Моя бабуся говорила: "Росію ніхто і ніколи не переможе, а той, хто спробує нас знищити, вони будуть самі всі знищені. А Росія буде жити", - висловилася вона для росЗМІ, забувши уточнити, хто саме хоче знищити Росію.