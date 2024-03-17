Как путинистка Успенская годами позорится в РФ: "пьяное" падение, неудачная пластика, фейки о войне
Пропутинская певица родом из Киева Любовь Успенская, недавно получившая паспорт гражданина РФ, не раз становилась посмешищем в сети и вызвала неоднозначные реакции у публики.
В течение многих лет имя предательницы ассоциируется с разными позорными инцидентами. РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых курьезных из них.
"Пьяное" падение на новогоднем корпоративе
Обычно звезды стараются скрывать подобные провалы, однако Успенская решила поделиться этой историей с публикой.
В одном из своих интервью запроданка рассказывала, что как-то перед Новым годом она в течение одного дня должна была выступить сразу на четырех корпоративах. И на каждом алкоголь лился рекой.
Артистка не отказывалась от выпивки, не думая о последствиях, и в результате попала в конфуз. На концерт в Барвихе она приехала в таком состоянии, что на сцену ее выводили под руки.
После того, как завершилось выступление, Успенская уже не могла стоять на ногах и упала.
Жертва пластики
В последние годы фанатка Путина очень изменилась. Она перенесла не одну пластическую операцию, чтобы иметь, как ей кажется, более красивый вид.
Однако фанаты уже перестали узнавать женщину и считают, что она просто исказила себя операциями.
Любовь Успенская (фото: российские СМИ)
Забыла надеть юбку на сцену
Позорной выходкой певица в очередной раз оскандалилась в прошлом году. "Королева шансона" появилась на дне рождения дизайнера Джулии Дилуа в полупрозрачных леггинсах и без юбки.
Сверху на ней был одет черный топ с открытыми плечами и черный пояс-баска.
Видео мгновенно разлетелось в соцсетях и вызвало по большей части негативные комментарии у публики.
Комментируя свой дерзкий и нелепый наряд, Успенская заявила: "У нас нет возраста, нет лет. Мы просто счастливы!".
Исчез голос во время выступления
На одном из мероприятий артистка исполняла один из своих хитов, как вдруг резко замолчала и начала дергать наушник в ухе. "У меня нет... Остановите!" - только и успела произнести взбешенная звезда, после чего сбежала со сцены.
Зрители остались удивлены. Микрофон у певицы работал прекрасно, поэтому многие не поняли, что же произошло.
Интернет-пользователи вовсю принялись обсуждать инцидент, отправляя Любовь Залмановну на заслуженный отдых.
"Пьяная" порция бреда о войне в Украине
Путинистка за кровавые рубли готова сказать что угодно. Недавно она выдала порцию чуши о войне, а также призналась, как яро поддерживает страну-террористку РФ, которая незаконно вторглась в Украину.
"Я верю в эту страну. Я верю в то, что Россия хочет мира. Нас хотят запутать, нас хотят уничтожить. Но этого ни у кого не получится. Моя бабушка говорила: "Россию никто и никогда не победит, а тот, кто попытается нас уничтожить, они будут сами все уничтожены. А Россия будет жить", - высказалась она для росСМИ, забыв уточнить, кто именно хочет уничтожить Россию.
Недавно стало известно, что Надежда Мейхер говорила о РФ до войны.
Также звезда фильма "Я, Победа и Берлин" честно сказал, готов ли пойти на фронт.