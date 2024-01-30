Як пройшла виставка мініатюрної бібліотеки, яку організувала королева Камілла (фото)

Королева Камілла часто є ініціатором різних культурних заходів. Цього разу дружина короля Чарльза організувала виставку мініатюрної бібліотеки.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку королівської родини в Instagram.

Як пройшла виставка мініатюрної бібліотеки

76-річна королева Камілла влаштувала прийом у Віндзорському замку для учасників нової колекції мініатюрної бібліотеки, яка виставлена ​​поряд з Ляльковим будинком королеви Мері, оскільки він святкує своє сторіччя.

На королівському прийомі були відзначені автори, ілюстратори та палітурники, які брали участь у проекті Сучасної мініатюрної бібліотеки, зокрема син королеви Том Паркер Боулз.

Королівський колекційний фонд рекламує експозицію, як найбільший і найвідоміший ляльковий будинок у світі та як подарунок прабабусі короля Чарльза, королеві Марії, яка любила все маленьке та декоративне в 1924 році.

Скарбом копії едвардіанської резиденції, над якою працювали 1500 майстрів, є її бібліотека, яка включає крихітні томи деяких провідних письменників епохи, таких як: сер Артур Конан Дойл, Томас Гарді та інших.

Виставка мініатюрної бібліотеки (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Оскільки ляльковий будинок святкує 100-річчя, Королівський колекційний фонд повідомив, що королева Камілла підтримала ініціативу Сучасної мініатюрної бібліотеки.

Під час презентації 20 провідним письменникам та ілюстраторам було доручено створити нові мініатюрні книжки, які доповнять чинну колекцію як представлення сучасної британської літератури.

Переплетені вручну тексти, висота яких сягає менш як двох дюймів, включають оповідання, поезію, п’єси тощо, деякі з яких натхненні ляльковим будинком або створені до ювілею.

Королева Камілла здійснила коротку екскурсію Ляльковим будинком і перевірила нові внески.