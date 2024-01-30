Как прошла выставка миниатюрной библиотеки, которую организовала королева Камилла (фото)
Королева Камилла часто является инициатором разных культурных мероприятий. На этот раз супруга короля Чарльза организовала выставку миниатюрной библиотеки.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу королевской семьи в Instagram.
Как прошла выставка миниатюрной библиотеки
76-летняя королева Камилла устроила прием в Виндзорском замке для участников новой коллекции миниатюрной библиотеки, которая выставлена рядом с Кукольным домом королевы Мэри, поскольку он празднует свой век.
На королевском приеме были отмечены авторы, иллюстраторы и переплетчики, участвовавшие в проекте Современной миниатюрной библиотеки, в том числе сын королевы Том Паркер Боулз.
Королевский коллекционный фонд рекламирует экспозицию, как самый большой и самый известный кукольный дом в мире и как подарок прабабушки короля Чарльзуа королеве Марии, которая любила все маленькое и декоративное в 1924 году.
Сокровищем копии эдвардианской резиденции, над которой работали 1500 мастеров, является ее библиотека, включающая крошечные тома некоторых ведущих писателей эпохи, таких как: сэр Артур Конан Дойл, Томас Гарди и других.
Выставка миниатюрной библиотеки (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Поскольку кукольный дом отмечает 100-летие, Королевский коллекционный фонд сообщил, что королева Камилла поддержала инициативу Современной миниатюрной библиотеки.
В ходе презентации 20-ти ведущим писателям и иллюстраторам было поручено создать новые миниатюрные книги, которые дополнят действующую коллекцию как представление современной британской литературы.
Переплетенные вручную тексты, высота которых достигает менее двух дюймов, включают рассказы, поэзию, пьесы и т.п., некоторые из которых вдохновлены кукольным домом или созданы к юбилею.
Королева Камилла совершила короткую экскурсию по Кукольному дому и проверила новые экспозиции.
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