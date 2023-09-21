Барбі у похилому віці. Дружина короля Чарльза III завітала до Парижу у яскраво-рожевому вбранні

Бум на образи кіноісторії Барбі все ще не стихає. Ба більше, їх почала втілювати навіть дружина короля Чарльза III Каміла. В яскраво-рожевому образі 76-річна королева-консорт Великої Британії засвітилася під час триденного візиту до Парижу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про незвичайний образ Каміли у Парижі, через який її вже називають "найстаршою Барбі у світі".

Світовий Барбі-бум продовжується

Королева-консорта Каміла завжди вміла вразити своїм зовнішнім виглядом та неймовірно красивими образами, адже бути привабливо та унікальною у своєму стилі - це по-королівськи.

Попри те, що жінці 76 років, вона не відстає та активно слідкує за новими модними тенденціями, адже для її статусу це важливо.

Нещодавно у кінотеатрах пройшла прем’єра фільму Барбі, який зачепив важливі теми гендерної рівності та ролі жінок у цьому світі та у світі барбі. Кінострічка стала настільки культовою та популярною, що у світі піднявся справжній Барбі-бум.

Кадри з фільму "Барбі"

Дівчата та жінки в усьому світі почали купувати рожевий одяг, комбінувати його з різними образами та загалом намагатися бути як Барбі. Всюди з’явилися рожеві інсталяції для фотографій. Проводились тематичні вечірки. А про кількість жіночих образів можна взагалі промовчати.

Королева Каміла втілила образ Барбі у Парижі

Днями королівське подружжя Каміли та Чарльза III завітало до Парижу з діловим візитом. І саме там королева по-справжньому вразила публіку. Адже жінка вийшла у світ в яскраво-рожевому образі. І таким чином підтримала Барбі-бум.

Для свого образу королева Каміла обрала сукню-пальто яскраво-рожевого кольору від бренду Fiona Clare Aldridge та капелюшку в тон до сукні від Philip Treacy.

Королева Каміла приміряла образ Барбі (фото: Getty Imagines)

Варто сказати, що її образ насправді вразив не лише парижан, а ще й увесь світ, оскільки наважитися бути яскравою у такому віці - це справжня сміливість та відвага.

Проте королева дуже впевнено та комфортно відчувала себе у такому яскравому образі. І це не дивно, бо такі кольори додають жінкам впевненості в собі.

Тим паче, Барбі зараз в тренді і це лише робить образ Каміли більш виграшним та цікавим.

Королева Каміла приміряла образ Барбі (фото: Getty Imagines)