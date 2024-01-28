Як король Чарльз III почувається після перенесеної операції

Король Чарльз III нещодавно переніс операцію на простаті, а тепер королева Камілла повідомляє, як він почувається.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на закордонне видання People.

Як король Чарльз III почуває себе після операції

Днями король переніс операцію на простаті, оскільки колись чоловік її збільшував. У свої 75 монарх досі є затятим трудоголіком і затягнути його на лікування було досить складним завданням.

Проте, здається, останнім часом на королівську родину “напала” чорна смуга, адже принцеса Уельська також перенесла операцію на черевній порожнині, а через кілька днів у лікарню ліг й король.

Відомо, що спочатку монарх навідав свою невістку Кейт Міддлтон у клініці, а згодом і сам приїхав туди в якості пацієнта.

Після того, як Букінгемський палац підтвердив, що 75-річний король Чарльз перебував у лікарні для процедури лікування збільшеної простати, 76-річну Каміллу згодом сфотографували, коли вона залишала лондонську клініку тричі протягом 24 годин. У той час Камілла також повідомила про стан свого коханого у лікарні.

"З ним усе гаразд, дякую", - сказала вона з щирою посмішкою на обличчі.

Як Король Чарльз III почуває себе після операції (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Варто нагадати, що про те, що король збирається лягати у клініку, повідомили у палаці.

"Як і тисячі чоловіків щороку, Король звертався за лікуванням збільшення простати. Стан Його Величності є доброякісним, і наступного тижня він потрапить до лікарні для коригувальної процедури. Публічні виступи короля будуть відкладені на короткий період відновлення", - йдеться в заяві палацу.

Виходить, наразі з монархом все добре і він відновлюється після операції та приймає у своїй лікарняній палаті лише дружину Каміллу, виходячи з інформації закордонних ЗМІ.

