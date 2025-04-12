Як проходять покази "Minecraft": фільм б'є рекорди, а глядачі - межі пристойності (відео)

Касовий успіх "Майнкрафт" та оцінки критиків

Стрічка побила рекорди за касовими зборами. В дебютний вікенд вона зібрала 301 мільйон доларів у світовому прокаті, що перевищило прогнози аналітиків вдвічі. Це зробило фільм найкасовішим з 2025 року та другим найуспішнішим дебютом серед екранізацій відеоігор після "Брати Супер-Маріо" в кіно.

А от критики дали фільму змішані оцінки. На Rotten Tomatoes він отримав 46% схвалення, а на IMDb - 6 з 10. Експертів турбує відсутність оригінальності в сюжеті та надмірно простий гумор.

Історія розгортається навколо групи невдах, які раптово потрапляють до світу гри Minecraft і змушені виконати низку завдань, аби врятувати його і повернутися додому.

Пригодницька комедія рекомендована до перегляду дорослим та дітям від 12 років. Найбільше має попит серед прихильників оригінальної гри.

Джейсон Момоа у фільмі "Майнкрафт" (скриншот)

Бурхлива реакція глядачів

"Minecraft. Фільм" став справжнім фурором серед глядачів, переважно підлітків. Вони настільки захоплені картиною, що не стримують власних емоцій. У залах лунають крики та вигуки фраз, що містять відсилання до популярної відеогри 2011 року. Бурхливу реакцію зокрема викликають сцена появи "вершника на курці" та фрази героя Джека Блека Стіва.

Найпопулярніший момент фільму (скриншот)

На деяких сеансах емоції публіки були настільки сильними, що кінотеатрам довелося закликати уникати "деструктивної поведінки". Підлітки гіперактивно реагують на момент появи маленького зомбі верхи на курчаті та фразу "курячий жокей" ("chicken jockey" - англ.). Зокрема на одному з роликів поліція виводить юнаків із зали після того, які ті почали кричати та розкидати попкорн.

Режисер про фурор "Майнкрафту"

Творець стрічки, 45-річний Джаред Гесс, щасливий, що підлітки збираються з друзями та розділяють щасливі миті. На його думку, немає нічого поганого в проявах емоцій.

"Це дивно, коли тобі занадто весело, а тобі викликають поліцію. Це смішно, тому що я думаю, що це буквально веселощі й кидання попкорну, і мені так смішно, що копів викликають через попкорн", - сказав він.

Герої фільму "Майнкрафт" (скриншот)

Режисер також бачив відео з бурхливими реакціями, які ширяться мережею.

"Я бачив так багато кумедних відео. Це чудово, особливо коли люди залазять на плечі своїм друзям, встають і аплодують у ці моменти. Це схоже на шалене передчуття. Я просто радий, що вони створюють спогади зі своїми друзями та сім'ями", - поділився він.



Нагадаємо, прем'єра "Minecraft: Фільм" в Україні відбулася 3 квітня. Режисерами стали Джаред і Джеруша Хесс, а головні ролі виконали Джек Блек, Джейсон Момоа, Даніель Брукс, Емма Маєрс та Себастіан Юджин Хансен. Раніше ми розповідали про думки критиків та маркетинг стрічки - як глядачі полюють за іграшками Майнкрафт в Хеппі Мілл.