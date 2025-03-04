Як проходити 10 000 кроків на день, не виходячи з дому?

Як пройти 10 тисяч кроків удома?

Поєднуйте приємне з корисним

Це практика поєднання того, що вам не дуже подобається робити, з тим, що ви вважаєте винагородою.

Об’єднавши обидва й насолоджуючись винагородою лише під час виконання роботи, ви можете створити більше мотивації робити менш бажану справу зі свого списку справ.

Особистий тренер Майкл Беттс каже, що це може допомогти вам перетворити пасивний час перед екраном на активний рух, якщо ви поєднуєте ваше улюблене шоу з ходьбою чи маршем у приміщенні.

"Більшість серіалів і фільмів тривають 30-60 хвилин, що ідеально підходить для проходження достатньої кількості кроків. Прогулянка лише протягом двох епізодів вашого улюбленого шоу може додати до вашого дня 4000-6000 кроків", - сказав експерт.

Один із найпростіших способів зробити це - придбати бігову доріжку додому. Таким чином ви можете ходити по ній та дивитися улюблений серіал.

Ходіть сходами

Ходьба вгору та вниз по сходах може не тільки збільшити кількість кроків, але й збільшити фізичну напруженість ваших вправ.

Підйом по сходах дає вам приблизно втричі більше вправ, ніж той самий час швидкої ходьби по землі. Ви також нарощуєте свої м’язи в нижній частині тіла, зміцнюєте ядро ​​та поперек.

Говоріть по телефону стоячи

Сертифікований особистий тренер Джером Дракулан пропонує приймати телефонні дзвінки на ходу.

"Виберіть шлях, яким ви захочете пройти кілька разів у своєму домі, від вітальні до кухні, ванної кімнати до спальні", – радить він.

Телефонні дзвінки пропонують чудову можливість прогулятися в приміщенні. За 30-хвилинний дзвінок можна легко подолати 2000-3000 кроків.

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