Как проходить 10 000 шагов в день, не выходя из дома?

Как пройти 10 тысяч шагов дома?

Сочетайте приятное с полезным

Это практика сочетания того, что вам не очень нравится делать, с тем, что вы считаете вознаграждением.

Объединив оба и наслаждаясь вознаграждением только во время выполнения работы, вы можете создать больше мотивации делать менее желанное дело из своего списка дел.

Личный тренер Майкл Беттс говорит, что это может помочь вам превратить пассивное время перед экраном в активное движение, если вы сочетаете ваше любимое шоу с ходьбой или маршем в помещении.

"Большинство сериалов и фильмов длятся 30-60 минут, что идеально подходит для прохождения достаточного количества шагов. Прогулка только в течение двух эпизодов вашего любимого шоу может добавить к вашему дню 4000-6000 шагов", - сказал эксперт.

Один из самых простых способов сделать это - приобрести беговую дорожку домой. Таким образом вы можете ходить по ней и смотреть любимый сериал.

Поднимайтесь по лестнице

Ходьба вверх и вниз по лестнице может не только увеличить количество шагов, но и увеличить физическую напряженность ваших упражнений.

Подъем по лестнице дает вам примерно втрое больше упражнений, чем то же время быстрой ходьбы по земле. Вы также наращиваете свои мышцы в нижней части тела, укрепляете ядро и поясницу.

Говорите по телефону стоя

Сертифицированный личный тренер Джером Дракулан предлагает принимать телефонные звонки на ходу.

"Выберите путь, по которому вы захотите пройти несколько раз в своем доме, от гостиной до кухни, ванной комнаты до спальни", - советует он.

Телефонные звонки предлагают отличную возможность прогуляться в помещении. За 30-минутный звонок можно легко преодолеть 2000-3000 шагов.

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