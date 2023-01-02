Як прогріти двигун машини взимку так, щоб не зашкодити йому

Як обережно прогріти двигун під час холодів

Деякі автомобілісти сперечаються, чи потрібно взагалі прогрівати двигун перед початком руху. У цьому питанні відповідь непорушна - так, потрібно. Річ у тім, що для непрогрітого двигуна робота в холод без попереднього прогрівання може стати вкрай шкідливою.

Коли двигун холодний, моторне мастило стікає в піддон. У перші секунди запуску двигун працює в жорсткому режимі, проте потім деталі стають слизькими за допомогою олії, що потрапляє в систему.

Експерти радять не прогрівати автомобіль дуже довго, тому що під час цього масляний насос працює на мінімальній потужності. У зв'язку з цим олія не надходить до всіх необхідних шпаринок, і зношування "серця машини" прискорюється.

Сучасні машини виготовлені так, що після прогрівання потрібно дочекатися, коли обороти впадуть до 1000. Спочатку їхати потрібно повільно, щоб двигун досяг оптимальної температури без шкоди.

Як правильно прогрівати машину взимку (фото: Freepik)

Як прогріти сам автомобіль

Якщо ваше авто простояло всю ніч на морозі, то перед початком руху його точно варто прогріти. Робити це краще за допомогою цього алгоритму: