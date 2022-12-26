Ловіть швидкі способи відкрити примерзлі двері авто взимку

У зимовий період, коли температура падає, перед багатьма водіями постає завдання спробувати відчинити замерзлі двері автомобіля.

Як відкрити замерзлі двері авто взимку

Спробуйте відчинити двері з іншого боку

З одного боку, машина може перебувати більше в тіні, а з іншого - більше на сонці. Спробуйте різні варіанти відкриття дверей.

Натисніть двері



Замість того, щоб намагатися відчинити двері, штовхніть їх. Поштовх дверей може розколоти будь-який лід, який утримує двері на місці. Покладіть руку на двері й притуліться до них, так вони можуть піддатися і відкритися.

Очистіть лід

Якщо ручка — єдина частина автомобіля, що застрягла, зіскребіть лід на ручці скребком, щоб видалити його.

"Якщо двері вкриті льодом і застрягли, повільно видаліть і зіскребіть якнайбільше льоду з країв. Як тільки це буде зроблено, натисніть на двері, щоб спробувати розколоти лід, що залишився, а потім потягніть", - рекомендують експерти.

Гаряча вода

Власники автомобілів можуть використовувати гарячу воду, що не кипить, щоб розтопити лід у певному місці.

Використовуйте антильодовий засіб

У той час як пляшки з хімічним антильодовим засобом зазвичай продаються для очищення вітрового скла, вони також можуть допомогти із застряглими дверима або замком. Хімікати у рідині зруйнують лід, який заважає дверям відчинитися.