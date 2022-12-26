Ловіть швидкі способи відкрити примерзлі двері авто взимку
У зимовий період, коли температура падає, перед багатьма водіями постає завдання спробувати відчинити замерзлі двері автомобіля.
Експерти видання Express назвали найкращі способи це зробити.
Як відкрити замерзлі двері авто взимку
Спробуйте відчинити двері з іншого боку
З одного боку, машина може перебувати більше в тіні, а з іншого - більше на сонці. Спробуйте різні варіанти відкриття дверей.
Натисніть двері
Замість того, щоб намагатися відчинити двері, штовхніть їх. Поштовх дверей може розколоти будь-який лід, який утримує двері на місці. Покладіть руку на двері й притуліться до них, так вони можуть піддатися і відкритися.
Очистіть лід
Якщо ручка — єдина частина автомобіля, що застрягла, зіскребіть лід на ручці скребком, щоб видалити його.
"Якщо двері вкриті льодом і застрягли, повільно видаліть і зіскребіть якнайбільше льоду з країв. Як тільки це буде зроблено, натисніть на двері, щоб спробувати розколоти лід, що залишився, а потім потягніть", - рекомендують експерти.
Гаряча вода
Власники автомобілів можуть використовувати гарячу воду, що не кипить, щоб розтопити лід у певному місці.
Використовуйте антильодовий засіб
У той час як пляшки з хімічним антильодовим засобом зазвичай продаються для очищення вітрового скла, вони також можуть допомогти із застряглими дверима або замком. Хімікати у рідині зруйнують лід, який заважає дверям відчинитися.
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