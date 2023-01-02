RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как прогреть двигатель машины зимой так, чтобы не повредить ему

Эти советы помогут вам безопасно прогреть машину зимой (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Все автомобилисты знают, что зимой со своим транспортом нужно обращаться достаточно осторожно, ведь низкие температуры и снегопады вредят ему и без того. Особенно может пострадать двигатель, который может выдавать неполадки после ночи на морозе.

Как правильно прогреть мотор зимой так, чтобы не повредить ему - читайте ниже в материале Styler.

Как осторожно прогреть двигатель во время холодов

Некоторые автомобилисты спорят, нужно ли вообще прогревать двигатель перед началом движения. В этом вопросе ответ нерушим - да, нужно. Дело в том, что для непрогретого двигателя работа в холод без предварительного прогрева может оказаться крайне вредной.

Когда двигатель холодный, моторная смазка стекает в поддон. В первые секунды запуска двигатель работает в жестком режиме, однако затем детали становятся скользкими с помощью попадающего в систему масла.

Эксперты советуют не прогревать автомобиль слишком долго, так как в это время масляный насос работает на минимальной мощности. В связи с этим масло не поступает ко всем необходимым щелям, и износ "сердца машины" ускоряется.

Современные машины изготовлены так, что после прогрева нужно дождаться, когда обороты упадут до 1000. Сначала ехать нужно медленно, чтобы двигатель достиг оптимальной температуры без ущерба.

Как правильно прогревать машину зимой (фото: Freepik)

Как прогреть сам автомобиль

Если ваше авто простояло всю ночь на морозе, то перед началом движения его точно стоит прогреть. Делать это лучше с помощью этого алгоритма:

  • прогрейте аккумулятор, включив дальний свет на 10-20 секунд, например. Это подготовит электролит к работе.
  • заведите двигатель. Не отпускайте педаль сразу - подержите ее несколько минут. За это время моторное масло в коробке немного разогреется.
  • включите печку для подогрева салона, направляя воздух сначала в салон, а затем уже на лобовое стекло.
  • когда машина прогрета, а лобовое стекло очищено от снега и воды, можно отправляться. Первый участок дороги преодолевайте с минимальной скоростью до 40 км/ч.

Раньше мы рассказывали, как быстро открыть примерзлую дверь в машине.

Читайте также, как перевозить генератор, чтобы не повредить салон автомобиля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движениесоветы водителям