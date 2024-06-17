Як не прогавити успіх: забобони та ворожіння, пов'язані з чаєм

Коли люди вперше спробували чай

Згідно з китайською легендою, люди здогадалися пити чай випадково, близько 5000 років тому. Це сталося, коли імператор Шень-нун кип'ятив воду і кілька листків чаю впало в кухоль. Напій так сподобався китайському правителю, що він вирішив поділитися своєю знахідкою з усім своїм народом.

Це лише легенда, яка передавалася з покоління до покоління, тому ми не можемо бути впевнені в вірогідності цієї інформації. Проте вчені знайшли найстаршу згадку про чай у стародавньому китайському словнику. Запис про це датується 350 роком до нашої ери та вважається датою "винаходу" чайного напою.

Незалежно від того, коли насправді люди відкрили для себе чай, він уже багато сотень років присутній у нашому житті. За цей час він пройшов довгий шлях з Китаю через торгові шляхи до Європи та потім до американських колоній у США та решті світу.

Такий довгий шлях поширення був причиною великої кількості забобонів навколо цього напою.

Люди п'ють чай понад 2000 років (фото: freepik.com)

Забобони про приготування чаю

Насамперед коли ви заварюєте чай, слід звернути увагу на стебла:

якщо при заварюванні чаю стебла перевернулися вертикально - на вас чекає успіх

одне стебло, що спливає з дна нагору, попереджає вас про візит незнайомого гостя (чи коханої людини) до вашого будинку найближчим святом.

Забобони кажуть, що листя чаю здатне залучати удачу в будинок не лише у вигляді напою. Щоб відганяти злих духів від своєї оселі, слід розсипати чайне листя біля порога. Також вважається, що для залучення удачі до вашої родини потрібно "випадково" впустити чайне листя на підлогу.

Що можуть означати ваші чайні звички та вподобання:

якщо ви заварюєте міцний чай, то ви, швидше за все, придбаєте нового друга

водночас слабкий чай, який майже не має смаку, буде попереджати вас про можливу втрату друга

варто перемішувати цукор тільки за годинниковою стрілкою, інакше ви можете накликати сварки з близькими та друзями

якщо вам подобається чай з додаванням молока і цукру - це може свідчити про майбутню самотність.

Провісники негативних подій, на які варто звернути увагу:

якщо на вашій плиті стоїть чайник без кришки - це може означати, що найближчим часом ви дізнаєтеся щось погане від незнайомця

якщо ви залили окріп в кухоль і виявили що там немає чаю - на вас чекають погані новини

якщо етикетка відірвалася від чайного пакетика до того, як ви встигли спробувати чай, це віщує погані події протягом тижня.

Крім цього вважається, що бульбашки на поверхні напою пророкують хороше майбутнє: якщо біля стінки кружки утворилася "пінка" з бульбашок - то найближчим часом на вас чекає саме стільки поцілунків від коханої людини. А ось бульбашки в середині чашки означають багатство, що насувається.

Чай був популярним напоєм ще до нашої ери (фото: freepik.com)

Як гадати на чайному листі

Багато людей продовжують стародавні традиції і досі ворожать на ранковій чашці чаю. Використовується лише листовий чай.

Щоб зрозуміти про яке майбутнє вас попереджає ранковий напій, слід зазирнути на дно кружки після чаювання. Залежно від того, що ви там побачите, існують варіанти трактування: