Как не потерять удачу: суеверия и гадания, связанные с чаем

Когда люди впервые попробовали чай

Согласно китайской легенде, люди догадались пить чай случайно, около 5000 лет назад. Это случилось, когда император Шэнь-нун кипятил воду и несколько листьев чая упало в кружку. Напиток так понравился китайскому правителю, что он решил поделиться своей находкой со всем своим народом.

Это всего лишь легенда, которая передавалась из поколения в поколение, поэтому мы не можем быть уверены в достоверности этой информации. Однако ученые нашли самое раннее упоминание о чае в древнем китайском словаре. Запись об этом датируется 350 годом до нашей эры и считается датой "изобретения" чайного напитка.

Независимо от того, когда на самом деле люди открыли для себя чай, он уже много сотен лет присутствует в нашей жизни. За это время он прошел долгий путь из Китая через торговые пути в Европу и затем в американские колонии в США и остальной мир.

Такой долгий путь распространения привел к появлению большого количества суеверий вокруг этого напитка.

Люди пьют чай более 2000 лет (фото: freepik.com)

Суеверия о приготовлении чая

Первым делом, когда вы завариваете чай, следует обратить внимание на стебли:

если при заваривании чая стебли перевернулись вертикально - вас ждет удача

один стебель, поднимающийся со дна наверх, предупреждает вас о скором визите незнакомого гостя (или любимого человека) в ваш дом.

Суеверия говорят, что листья чая способны привлекать удачу в дом не только в виде напитка. Чтобы отгонять злых духов от своего дома, следует рассыпать чайные листья у порога. Также считается, что для привлечения удачи к вашей семье нужно "случайно" уронить чайные листья на пол.

Что могут означать ваши чайные привычки и предпочтения:

если вы завариваете крепкий чай, то вы, скорее всего, приобретете нового друга

в то же время слабый чай, который почти не имеет вкуса будет предупреждать вас о возможной потере друга

стоит перемешивать сахар только по часовой стрелке, иначе вы можете привлечь ссоры с близкими и друзьями

если вам нравится чай с добавлением молока и сахара - это может свидетельствовать о будущем одиночестве.

Предвестники негативных событий, на которые так же стоит обратить внимание:

если на вашей плите стоит чайник без крышки - это может означать, что в ближайшее время вы узнаете что-то плохое от незнакомца

если вы залили кипяток в кружку и обнаружили что там нет чая - вас ждут плохие новости

если этикетка оторвалась от чайного пакетика до того, как вы успели попробовать чай, это предвещает плохие события в течение недели.

Кроме этого считается, что пузыри на поверхности напитка предсказывают хорошее будущее: если у стенки кружки образовалась "пенка" из пузырей - то в ближайшее время вас ожидает именно столько поцелуев от любимого человека. А вот пузыри в середине чашки означают надвигающееся богатство.

Чай был популярным напитком еще до нашей эры (фото: freepik.com)

Как гадать на чайных листьях

Многие люди продолжают древние традиции и до сих пор гадают на утренней чашке чая. Используется только листовой чай.

Чтобы понять о каком будущем вас предупреждает утренний напиток, следует заглянуть на дно кружки после чаепития. В зависимости от того, что вы там увидите, существуют варианты трактовки: