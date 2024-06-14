Що робити з волоссям після стрижки, щоб уберегти себе від горя

Стрижка може суттєво покращити або зіпсувати ваш образ. Хоча для більшості це просто спосіб освіжити зовнішність, існує багато забобонів і культурних значень, пов'язаних зі стрижкою волосся.

Стрижка у Страсну п'ятницю може запобігти головним болям

Страсна п'ятниця в Ірландії - день покаяння, посту та молитви. Також існує кілька забобонів і звичаїв, пов'язаних із цим днем.

Один з них полягає в тому, що жінки розпускають волосся на знак трауру. Багато ірландських чоловіків та жінок стрижуть волосся і залишають його розпущеним. Вважається, що стрижка в цей день може запобігти головним болям протягом усього наступного року.

Завжди слід спалювати зрізане волосся

Після стрижки залишається багато волосся, і, хоча ви, можливо, звикли просто підмітати його, є кілька забобонів, які стверджують, що викидання волосся може принести невдачу. Замість цього вважається, що краще спалити зрізане волосся.

Це пов'язано з вірою, що птахи можуть використовувати волосся для своїх гнізд, і якщо вони вплетуть його у свої гнізда, ваша доля може переплестись з долею птахів. Також вважається, що якщо не спалити волосся, це може викликати головні болі.

Деякі вірять, що спалювання волосся може запобігти крадіжці волосся злими людьми, які можуть використовувати його для "злих змов" або "злих заклять". Спалене волосся також може визначити ваше майбутнє: якщо волосся горить яскраво, ви проживете довге життя, а якщо згорять швидко, вас може чекати фізична загроза.

Стрижка волосся вночі може призвести до смерті члена сім'ї

Стригти волосся вночі - не найкраща ідея. У темряві це може призвести до безладу та нещасних випадків.

Ще в ті часи, коли не було ламп, існував забобон, який забороняв молодим людям стригти волосся вночі. Вважалося, що таким чином вони можуть запобігти нещасним випадкам і захистити себе та своїх близьких від лиха.

Стрижка у вівторок може скоротити життя

В індуїзмі вважається, що стрижка волосся та нігтів у вівторок може скоротити тривалість життя і навіть призвести до великих боргів. Це пов'язано з тим, що вівторок, або Мангалвар, в індуїстській традиції є днем суперечок, битв і війни.

Оскільки у тижні є ще шість днів, індуїзм радить відкласти стрижку на інший день.

Ваше волосся росте швидше, якщо підстригати його під час вагітності

Майбутні мами часто помічають радикальні зміни у своєму тілі. Одне з таких змін полягає в тому, що волосся може рости швидше та густіше, якщо його коротко підстригти.

Тож, якщо ви не впевнені, яку зачіску обрати, не турбуйтеся - волосся швидко відросте.

Новий рік не повинен означати нову зачіску

Згідно з традиціями Китайського Нового року, стригтися під самий Новий рік - погана ідея.

Китайський ієрогліф "волосся" схожий на перший ієрогліф слова "процвітати". Тому, не стрижучи та не миючи волосся, ви збережете своє багатство на наступний рік.

Ви привернете зло, якщо пострижетеся в неділю

Існують католицькі забобони, що стрижка в день спокою Господнього може принести тільки зло. Вважається, що неділя — це день відпочинку для всіх, без будь-яких справ, включаючи стрижку.

Стрижка в понеділок може покращити здоров'я

Оскільки понеділок символізує новий початок тижня, вважається, що стрижка в цей день може принести як фізичне, так і психічне здоров'я. Тому, якщо ви хочете почати все з новою зачіскою, заплануйте стрижку на понеділок.