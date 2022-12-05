Як продовжити роботу ноутбука без світла: ці способи справді працюють

Як продовжити "життя" акумулятору надовго

Насамперед вам потрібно з'ясувати, в якому стані батарея вашого ноутбука. Вважається, що середня тривалість "життя" батареї дорівнює 300-500 циклів. Після закінчення цієї норми її ємність знижується до 70-80% від початкової.

Щоб батарея ноутбука прожила довше, потрібно пам'ятати кілька важливих правил:

Ноутбуки не люблять різкі перепади температур, а також сильне охолодження та нагрівання – це знижує термін служби акумулятора швидко до 60%.

Не можна постійно тримати ноутбук увімкненим у мережу - акумулятор перестає виконувати свої функції й згодом не зможе зарядитися до 100%. Періодично заряджайте та розряджайте ноут. Мінімум – 10-20%, максимум – до 100%.

Ноутбук повинен "дихати", інакше є ризик перегріву. Не кладіть ноут на коліна, на плед - користуйтеся спеціальними підставками та стежте, щоб відкрити доступ до вентиляції.

Перевірте налаштування батареї. Вибирайте економічний режим – це дозволить знизити витрату до 20%. Налаштуйте автоматичне вимкнення при 15% заряду.

Раз на пару місяців запускайте калібрування акумулятора. Це не завжди дозволяє збільшити термін її "життя", але допомагає ноутбуку правильно виміряти заряд, щоб запобігти різним проблемам при відключенні живлення або зарядці.

Як продовжити зарядку при вимкненні світла

1. Зайдіть в налаштування ноутбука та складіть власний план при живленні від батареї – там можна змінити різні параметри.

2. Зменште яскравість екрана вручну. Це допоможе вам продовжити час користування ноутом без світла.

3. Під час відпочинку, вночі або при переміщенні з ноутбуком на тривалий час – вимикайте його повністю. При режимі сну (коли ви просто закрили кришку), гаджет все одно використовує енергію.

4. Видаліть непотрібні програми, файли, очищайте кеш. Сміття у вашому девайсі гальмують роботу і ноутбук при цьому використовує більше живлення.

5. При відключенні світла відключіть усі додаткові гаджети – це дозволить ноутбуку працювати довше. Можна вимкнути вебкамеру, зовнішню картку пам'яті, USB, Bluetooth, Wi-Fi. Ці програми будуть використовувати зарядку пристрою і призводять до розряджання батареї швидше. Вимкніть все, що вам зараз не потрібно.

6. Температурний режим. Без підключення до електрики ноутбук повинен бути в комфортних умовах - подалі від джерел тепла, сонячного світла, холоду.

При помірній оптимальній температурі він працюватиме значно довше. А ось перепади температури змусять його використовувати енергію швидше.