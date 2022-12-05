Як продовжити роботу ноутбука без світла: ці способи справді працюють

Відключення світла надовго позбавляє можливості користуватися практично всіма приладами, яким потрібна електроенергія. Частина таких девайсів не критична і деякий час можна обходитися без них. Однак є такі, які потрібні у постійному робочому стані, наприклад ноутбук.
Які засоби допоможуть продовжити роботу ноутбука без світла - читайте в матеріалі нижче.
Насамперед вам потрібно з'ясувати, в якому стані батарея вашого ноутбука. Вважається, що середня тривалість "життя" батареї дорівнює 300-500 циклів. Після закінчення цієї норми її ємність знижується до 70-80% від початкової.
Щоб батарея ноутбука прожила довше, потрібно пам'ятати кілька важливих правил:
1. Зайдіть в налаштування ноутбука та складіть власний план при живленні від батареї – там можна змінити різні параметри.
2. Зменште яскравість екрана вручну. Це допоможе вам продовжити час користування ноутом без світла.
3. Під час відпочинку, вночі або при переміщенні з ноутбуком на тривалий час – вимикайте його повністю. При режимі сну (коли ви просто закрили кришку), гаджет все одно використовує енергію.
4. Видаліть непотрібні програми, файли, очищайте кеш. Сміття у вашому девайсі гальмують роботу і ноутбук при цьому використовує більше живлення.
5. При відключенні світла відключіть усі додаткові гаджети – це дозволить ноутбуку працювати довше. Можна вимкнути вебкамеру, зовнішню картку пам'яті, USB, Bluetooth, Wi-Fi. Ці програми будуть використовувати зарядку пристрою і призводять до розряджання батареї швидше. Вимкніть все, що вам зараз не потрібно.
6. Температурний режим. Без підключення до електрики ноутбук повинен бути в комфортних умовах - подалі від джерел тепла, сонячного світла, холоду.
При помірній оптимальній температурі він працюватиме значно довше. А ось перепади температури змусять його використовувати енергію швидше.
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