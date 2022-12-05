Как продлить работу ноутбука без света: эти способы действительно работают

Отключение света надолго лишает возможности пользоваться практически всеми приборами, которым нужна электроэнергия. Часть из таких девайсов не критическая и некоторое время можно обходиться без них. Однако есть такие, которые нужны в постоянном рабочем состоянии, например, ноутбук.
Какие способы помогут продлить работу ноутбука без света - читайте в материале ниже.
В первую очередь вам нужно выяснить, в каком состоянии батарея вашего ноутбука. Считается, что средняя продолжительность "жизни" батареи равна 300-500 циклам. После истечения этой нормы ее емкость снижается до 70-80% от начальной.
Чтобы батарея ноутбука прожила дольше, нужно помнить несколько важных правил:
1. Зайдите в настройки ноутбука и составьте собственный план при питании от батареи - там можно сменить разные параметры.
2. Убавьте яркость экрана вручную. Это поможет вам продлить время пользования ноутом без света.
3. Во время отдыха, ночью или при перемещении с ноутбуком на длительное время - выключайте его полностью. При спящем режиме (когда вы просто закрыли крышку), гаджет все равно использует энергию.
4. Удалите ненужные программы, файлы, очищайте кеш. Мусор в вашем девайсе тормозят работу и ноутбук при этом использует больше питания.
5. При отключении света отключите все дополнительные гаджеты - это позволит ноутбуку работать дольше. Можно отключить веб-камеру, внешнюю карту памяти, USB, Bluetooth, Wi-fi. Эти программы будут использовать зарядку устройству и приводят к разрядке батареи быстрее. Отключите все, что вам на данный момент не нужно.
6. Температурный режим. Без подключения к электричеству, ноутбук должен быть в комфортных условиях - подальше от источников тепла, солнечного света, холода.
При умеренной оптимальной температуре он будет работать значительно дольше. А вот перепады температуры заставят его использовать энергию быстрее.
Кстати, ранее мы писали о том, как можно запустить котел без электричества.
А еще рассказывали о том, что поможет вам продолжать работу дома при отключении света и интернета.