Як "прив'язати" до себе людину. Всього одна проста, але потужна техніка

Проста техніка: кругообіг взаємності

Ваше завдання зробити так, щоб партнер вкладався у відносини по максимуму. Принцип такий: чим більше людина робить для вас у відносинах, тим більше вона до вас прив'язується.

Зробіть так, щоб ваш об'єкт закоханості робив вам приємно якомога частіше, витрачав на вас сили, час, фінанси, емоційні ресурси.

Якщо людина буде активно брати участь у тому, що важливо для вас, вона більше і більше буде цінувати вас. Адже вклала у ваші стосунки дуже багато. І чим більше - тим складніше від вас буде відмовитися.

А якщо ви ще створите зону занепокоєння на рівні емоцій, коли людина постійно переживатиме за успіх того, що ви робите, вийде у вас чи ні, то це взагалі буде найпотужніший рівень прихильності.

Головне - не заважайте

У багатьох людей працює установка "Я сам (сама)", що заважає застосовувати цю техніку, і відповідно зацікавлювати потенційних партнерів у стосунках з вами.

Спробуйте прийняти допомогу від іншої людини і побачите, що вона до вас наблизилася. Якщо ж постійно відмовляти, говорячи: "Я сам (сама) зроблю, куплю, вирішу", ви тим самим підкреслюєте, що вам не потрібна ані допомога, ані людина, що її пропонує.

Тож якщо ви зацікавлені в стосунках з конкретною людиною, дозвольте їй допомогти вам, вкластися у ваші відносини, і ви побачите, що людина до вас емоційно прив'язалася.