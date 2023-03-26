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15 фраз собі, які можуть змінити ваше життя

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Неділя 26 березня 2023 16:45
15 фраз собі, які можуть змінити ваше життя Як змінити життя (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви не задоволені якістю свого життя, то варто щось змінювати. І починати, само собою, треба із себе. Тримайте 15 фраз, які можуть вам в цьому допомогти.

Порадами поділилася в Instagram психолог Юлія Дамочкіна.

15 ключових фраз собі:

  1. Найбільша ілюзія - що в тебе багато часу. Раз - і ще мінус секунда. Не відкладай.
  2. Той, хто прагне зробити тебе зручною для інших - твій головний ворог. Іноді це ти сама.
  3. Довіряй собі. Завжди. В першу чергу собі. Не довіряти дорівнює собі зраджувати.
  4. Єдина людина, що знає, як тобі бути щасливою - це ти сама. Бо щастя - це відчуття всередині твого тіла.
  5. Агресія - один із найважливіших ресурсів для реалізації великих амбіцій.
  6. Любов - це квінтесенція дружби.
  7. Головний фокус в житті має бути на власних цінностях.
  8. Якщо десь або з кимось погано - йди відразу. Без "але" і "можливо".
  9. "Хочу" - достатній аргумент, щоб мати.
  10. "Не хочу" - достатній аргумент, щоб відмовити.
  11. Витрачай час тільки на тих і те, що робить твоє життя кайфовим, цікавим, офігенним.
  12. Страждання та ниття дорівнює просирати життя.
  13. До себе - тільки ніжно та з любов‘ю.
  14. Навколо тебе купи грошей. Вчися їх помічати та брати.
  15. Прибери з життя брехню. В першу чергу - самій собі.

Раніше ми писали про інтимні секрети, які знають лише щасливі пари.

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