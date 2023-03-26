15 фраз собі, які можуть змінити ваше життя
Як змінити життя (фото: freepik)
Якщо ви не задоволені якістю свого життя, то варто щось змінювати. І починати, само собою, треба із себе. Тримайте 15 фраз, які можуть вам в цьому допомогти.
Порадами поділилася в Instagram психолог Юлія Дамочкіна.
15 ключових фраз собі:
- Найбільша ілюзія - що в тебе багато часу. Раз - і ще мінус секунда. Не відкладай.
- Той, хто прагне зробити тебе зручною для інших - твій головний ворог. Іноді це ти сама.
- Довіряй собі. Завжди. В першу чергу собі. Не довіряти дорівнює собі зраджувати.
- Єдина людина, що знає, як тобі бути щасливою - це ти сама. Бо щастя - це відчуття всередині твого тіла.
- Агресія - один із найважливіших ресурсів для реалізації великих амбіцій.
- Любов - це квінтесенція дружби.
- Головний фокус в житті має бути на власних цінностях.
- Якщо десь або з кимось погано - йди відразу. Без "але" і "можливо".
- "Хочу" - достатній аргумент, щоб мати.
- "Не хочу" - достатній аргумент, щоб відмовити.
- Витрачай час тільки на тих і те, що робить твоє життя кайфовим, цікавим, офігенним.
- Страждання та ниття дорівнює просирати життя.
- До себе - тільки ніжно та з любов‘ю.
- Навколо тебе купи грошей. Вчися їх помічати та брати.
- Прибери з життя брехню. В першу чергу - самій собі.
Раніше ми писали про інтимні секрети, які знають лише щасливі пари.
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