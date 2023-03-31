RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как "привязать" к себе человека. Всего одна простая, но мощная техника

Как привязать к себе человека (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Среди множества различных психологических "штучек" есть одна простая, но чрезвычайно мощная. Она позволяет привязать к себе человека, с которым вы хотите построить долгие и надежные отношения.

Подробно дальше в материале Styler.

Простая техника: круговорот взаимности

Ваша задача сделать так, чтобы партнер вкладывался в отношения по максимуму. Принцип таков: чем больше человек делает для вас в отношениях, тем больше он к вам привязывается.

Сделайте так, чтобы ваш объект влюбленности делал вам приятно как можно чаще, тратя на вас силы, время, финансы, эмоциональные ресурсы.

Если человек будет активно участвовать в том, что важно для вас, он больше и больше будет ценить вас. Ведь вложил в ваши отношения очень многое. И чем больше - тем сложнее от вас будет отказаться.

А если вы еще создадите зону беспокойства на уровне эмоций, когда человек будет постоянно переживать за успех того, что вы делаете, получится у вас или нет, то это вообще будет самый мощный уровень привязанности.

Главное - не мешайте

У многих людей работает установка "Я сам (сама)", мешающая применять эту технику и соответственно заинтересовать потенциальных партнеров в отношениях с вами.

Попытайтесь принять помощь от другого человека и увидите, что он к вам приблизился. Если же постоянно отказывать, говоря: "Я сам (сама) сделаю, куплю, решу", вы тем самым подчеркиваете, что вам не нужна ни помощь, ни предлагающий ее человек.

Так что если вы заинтересованы в отношениях с конкретным человеком, позвольте ему помочь вам, вложиться в ваши отношения, и вы увидите, что человек к вам эмоционально привязался.

Раньше мы писали о простых признаках, которые укажут, что ваши отношения с любимым человеком - идеальны.

Также читайте о 15 фразах себе, которые могут изменить вашу жизнь.

Читайте РБК-Украина в Google News