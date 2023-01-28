Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу: прості хитрощі

Зробіть акцент на ноги

Ефективний спосіб приховати зайві кілограми на животі - це одягнути пряме та вільне плаття. Це повністю зосередить увагу на ваших ногах. Можете вибрати довжину сукні на свій смак.

Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу (фото: 5minutecrafts)

Носіть однотонний одяг

Коли ви одягаєте однакового кольору верх та низ, то створюєте плавний перехід. Цей трюк застосовний до всіх кольорів, але найпоширенішим вибором є повністю чорний або білий.

Однотонний одяг допоможе приховати зайві кілограми (фото: 5minutecrafts)

Вільний одяг

Відмовтеся від варіантів з поясом і віддайте перевагу більш вільним фасонам.. Спробуйте додати деякі прикраси до образу.

Вільний одяг допоможе приховати зайві кілограми (фото: )

Піджак

Спробуйте підібрати піджак контрастного відтінку, одягнений відкрито поверх будь-якої футболки, сукні чи сорочки. Це зменшує ширину вашого тіла в талії.

Як за допомогою піджака приховати зайві кілограми (фото: )

Речі з вертикальними смужками

Вертикальні смуги візуально зроблять вас вище і стрункіше. При цьому варто звернути увагу на те, що смужки повинні бути вузькими і частими. Якщо ви виберете річ з широкими смужками, тоді від неї буде зворотний ефект.

Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу (фото: freepik)

Довгі блузки та светри

Вільні довгі моделі - це ідеальний спосіб замаскувати ваш недолік. Однак, такі речі візуально зменшують ріст, тому категорично не личать невисоким дівчатам. Також тим, у кого широкі стегна, теж доведеться пошукати інший варіант.

Об'ємні светри допоможуть приховати зайві кілограми (фото: Getty Images)