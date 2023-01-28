Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: простые хитрости

Сделайте акцент на ноги

Эффективный способ скрыть лишние килограммы на животе - это одеть прямое и свободное платье. Это полностью сосредоточит внимание на ваших ногах. Можете выбрать длину платья по своему вкусу.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды (фото: 5minutecrafts)

Носите однотонную одежду

При одевании одинакового цвета верх и низ создаете плавный переход. Этот трюк применим ко всем цветам, но самым распространенным выбором является черный или белый.

Однотонная одежда поможет скрыть лишние килограммы (фото: 5minutecrafts)

Свободная одежда

Откажитесь от вариантов с поясом и отдайте предпочтение более свободным фасонам с горизонтальным швом выше или ниже талии. Попытайтесь добавить некоторые украшения к образу.

Свободная одежда поможет скрыть лишние килограммы (фото: )

Пиджак

Попытайтесь подобрать пиджак контрастного оттенка, одетый открыто поверх любой футболки, платья или рубашки. Это уменьшает ширину тела в талии.

Как с помощью пиджака скрыть лишние килограммы (фото: )

Вещи с вертикальными полосками

Вертикальные полосы зрительно сделают вас выше и стройнее. При этом следует обратить внимание на то, что полоски должны быть узкими и частыми. Если вы выберете вещь с широкими полосками, то от нее будет обратный эффект.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды (фото: freepik)

Длинные блузки и свитера

Свободные длинные модели - это идеальный способ замаскировать ваш недостаток. Однако такие вещи визуально уменьшают рост, поэтому категорически не подходят невысоким девушкам. Также тем, у кого широкие бедра, тоже придется поискать другой вариант.

Объемные свитера помогут скрыть лишние килограммы (фото: Getty Images)