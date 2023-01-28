Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: простые хитрости

Лишние килограммы на животе для многих женщин становятся причиной комплексов. Важно избегать некоторых ошибок при подборе гардероба, чтобы выглядеть более стройной и чувствовать себя уверенной.
Об этом сообщает 5-Minute Crafts.
Эффективный способ скрыть лишние килограммы на животе - это одеть прямое и свободное платье. Это полностью сосредоточит внимание на ваших ногах. Можете выбрать длину платья по своему вкусу.
При одевании одинакового цвета верх и низ создаете плавный переход. Этот трюк применим ко всем цветам, но самым распространенным выбором является черный или белый.
Откажитесь от вариантов с поясом и отдайте предпочтение более свободным фасонам с горизонтальным швом выше или ниже талии. Попытайтесь добавить некоторые украшения к образу.
Попытайтесь подобрать пиджак контрастного оттенка, одетый открыто поверх любой футболки, платья или рубашки. Это уменьшает ширину тела в талии.
Как с помощью пиджака скрыть лишние килограммы (фото: )
Вертикальные полосы зрительно сделают вас выше и стройнее. При этом следует обратить внимание на то, что полоски должны быть узкими и частыми. Если вы выберете вещь с широкими полосками, то от нее будет обратный эффект.
Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды (фото: freepik)
Свободные длинные модели - это идеальный способ замаскировать ваш недостаток. Однако такие вещи визуально уменьшают рост, поэтому категорически не подходят невысоким девушкам. Также тем, у кого широкие бедра, тоже придется поискать другой вариант.
Раньше мы сообщали, как выбрать штаны, которые будут идеально "сидеть". Поможет несколько простых хитростей.
Также мы писали, как выбрать модный пиджак, который прослужит вам не один год.