Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу: прості хитрощі
Зайві кілограми на животі для багатьох жінок стають причиною комплексів. Важливо уникати деяких помилок при підбиранні гардероба, щоб виглядати більш стрункою та почуватися впевненою.
Про це повідомляє 5-Minute Crafts.
Зробіть акцент на ноги
Ефективний спосіб приховати зайві кілограми на животі - це одягнути пряме та вільне плаття. Це повністю зосередить увагу на ваших ногах. Можете вибрати довжину сукні на свій смак.
Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу (фото: 5minutecrafts)
Носіть однотонний одяг
Коли ви одягаєте однакового кольору верх та низ, то створюєте плавний перехід. Цей трюк застосовний до всіх кольорів, але найпоширенішим вибором є повністю чорний або білий.
Однотонний одяг допоможе приховати зайві кілограми (фото: 5minutecrafts)
Вільний одяг
Відмовтеся від варіантів з поясом і віддайте перевагу більш вільним фасонам.. Спробуйте додати деякі прикраси до образу.
Вільний одяг допоможе приховати зайві кілограми (фото: Unsplash)
Піджак
Спробуйте підібрати піджак контрастного відтінку, одягнений відкрито поверх будь-якої футболки, сукні чи сорочки. Це зменшує ширину вашого тіла в талії.
Як за допомогою піджака приховати зайві кілограми (фото: Unsplash)
Речі з вертикальними смужками
Вертикальні смуги візуально зроблять вас вище і стрункіше. При цьому варто звернути увагу на те, що смужки повинні бути вузькими і частими. Якщо ви виберете річ з широкими смужками, тоді від неї буде зворотний ефект.
Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу (фото: freepik)
Довгі блузки та светри
Вільні довгі моделі - це ідеальний спосіб замаскувати ваш недолік. Однак, такі речі візуально зменшують ріст, тому категорично не личать невисоким дівчатам. Також тим, у кого широкі стегна, теж доведеться пошукати інший варіант.
Об'ємні светри допоможуть приховати зайві кілограми (фото: Getty Images)
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