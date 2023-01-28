Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу: прості хитрощі

Зайві кілограми на животі для багатьох жінок стають причиною комплексів. Важливо уникати деяких помилок при підбиранні гардероба, щоб виглядати більш стрункою та почуватися впевненою.

Зробіть акцент на ноги

Ефективний спосіб приховати зайві кілограми на животі - це одягнути пряме та вільне плаття. Це повністю зосередить увагу на ваших ногах. Можете вибрати довжину сукні на свій смак.

Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу (фото: 5minutecrafts)

Носіть однотонний одяг

Коли ви одягаєте однакового кольору верх та низ, то створюєте плавний перехід. Цей трюк застосовний до всіх кольорів, але найпоширенішим вибором є повністю чорний або білий.

Однотонний одяг допоможе приховати зайві кілограми (фото: 5minutecrafts)

Вільний одяг

Відмовтеся від варіантів з поясом і віддайте перевагу більш вільним фасонам.. Спробуйте додати деякі прикраси до образу.

Вільний одяг допоможе приховати зайві кілограми (фото: Unsplash )

Піджак

Спробуйте підібрати піджак контрастного відтінку, одягнений відкрито поверх будь-якої футболки, сукні чи сорочки. Це зменшує ширину вашого тіла в талії.

Як за допомогою піджака приховати зайві кілограми (фото: Unsplash )

Речі з вертикальними смужками

Вертикальні смуги візуально зроблять вас вище і стрункіше. При цьому варто звернути увагу на те, що смужки повинні бути вузькими і частими. Якщо ви виберете річ з широкими смужками, тоді від неї буде зворотний ефект.

Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу (фото: freepik)

Довгі блузки та светри

Вільні довгі моделі - це ідеальний спосіб замаскувати ваш недолік. Однак, такі речі візуально зменшують ріст, тому категорично не личать невисоким дівчатам. Також тим, у кого широкі стегна, теж доведеться пошукати інший варіант.

Об'ємні светри допоможуть приховати зайві кілограми (фото: Getty Images)