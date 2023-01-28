Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: простые хитрости
Лишние килограммы на животе для многих женщин становятся причиной комплексов. Важно избегать некоторых ошибок при подборе гардероба, чтобы выглядеть более стройной и чувствовать себя уверенной.
Об этом сообщает 5-Minute Crafts.
Сделайте акцент на ноги
Эффективный способ скрыть лишние килограммы на животе - это одеть прямое и свободное платье. Это полностью сосредоточит внимание на ваших ногах. Можете выбрать длину платья по своему вкусу.
Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды (фото: 5minutecrafts)
Носите однотонную одежду
При одевании одинакового цвета верх и низ создаете плавный переход. Этот трюк применим ко всем цветам, но самым распространенным выбором является черный или белый.
Однотонная одежда поможет скрыть лишние килограммы (фото: 5minutecrafts)
Свободная одежда
Откажитесь от вариантов с поясом и отдайте предпочтение более свободным фасонам с горизонтальным швом выше или ниже талии. Попытайтесь добавить некоторые украшения к образу.
Свободная одежда поможет скрыть лишние килограммы (фото: Unsplash)
Пиджак
Попытайтесь подобрать пиджак контрастного оттенка, одетый открыто поверх любой футболки, платья или рубашки. Это уменьшает ширину тела в талии.
Как с помощью пиджака скрыть лишние килограммы (фото: Unsplash)
Вещи с вертикальными полосками
Вертикальные полосы зрительно сделают вас выше и стройнее. При этом следует обратить внимание на то, что полоски должны быть узкими и частыми. Если вы выберете вещь с широкими полосками, то от нее будет обратный эффект.
Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды (фото: freepik)
Длинные блузки и свитера
Свободные длинные модели - это идеальный способ замаскировать ваш недостаток. Однако такие вещи визуально уменьшают рост, поэтому категорически не подходят невысоким девушкам. Также тем, у кого широкие бедра, тоже придется поискать другой вариант.
Объемные свитера помогут скрыть лишние килограммы (фото: Getty Images)
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