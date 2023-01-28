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Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: простые хитрости

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Суббота 28 января 2023 19:25
Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: простые хитрости Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Лишние килограммы на животе для многих женщин становятся причиной комплексов. Важно избегать некоторых ошибок при подборе гардероба, чтобы выглядеть более стройной и чувствовать себя уверенной.

Об этом сообщает 5-Minute Crafts.

Сделайте акцент на ноги

Эффективный способ скрыть лишние килограммы на животе - это одеть прямое и свободное платье. Это полностью сосредоточит внимание на ваших ногах. Можете выбрать длину платья по своему вкусу.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: простые хитростиКак скрыть лишние килограммы с помощью одежды (фото: 5minutecrafts)

Носите однотонную одежду

При одевании одинакового цвета верх и низ создаете плавный переход. Этот трюк применим ко всем цветам, но самым распространенным выбором является черный или белый.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: простые хитростиОднотонная одежда поможет скрыть лишние килограммы (фото: 5minutecrafts)

Свободная одежда

Откажитесь от вариантов с поясом и отдайте предпочтение более свободным фасонам с горизонтальным швом выше или ниже талии. Попытайтесь добавить некоторые украшения к образу.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: простые хитростиСвободная одежда поможет скрыть лишние килограммы (фото: Unsplash)

Пиджак

Попытайтесь подобрать пиджак контрастного оттенка, одетый открыто поверх любой футболки, платья или рубашки. Это уменьшает ширину тела в талии.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: простые хитрости

Как с помощью пиджака скрыть лишние килограммы (фото: Unsplash)

Вещи с вертикальными полосками

Вертикальные полосы зрительно сделают вас выше и стройнее. При этом следует обратить внимание на то, что полоски должны быть узкими и частыми. Если вы выберете вещь с широкими полосками, то от нее будет обратный эффект.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: простые хитрости

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды (фото: freepik)

Длинные блузки и свитера

Свободные длинные модели - это идеальный способ замаскировать ваш недостаток. Однако такие вещи визуально уменьшают рост, поэтому категорически не подходят невысоким девушкам. Также тем, у кого широкие бедра, тоже придется поискать другой вариант.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: простые хитростиОбъемные свитера помогут скрыть лишние килограммы (фото: Getty Images)

Раньше мы сообщали, как выбрать штаны, которые будут идеально "сидеть". Поможет несколько простых хитростей.

Также мы писали, как выбрать модный пиджак, который прослужит вам не один год.

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