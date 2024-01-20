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Як приготувати яйця пашот усього за 1 хвилину: ми всі робили це неправильно

Рецепт яйця пашот (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Яйце пашот - популярний варіант для сніданку. Його можна їсти як самостійну страву, так і з додаванням авокадо, грінки, зелені, бекону та інших продуктів. Втім, не усі готують пашот, адже це здається дуже важкою справою. Хоча виявилося, що ви можете приготувати цю страву без каструлі та усього за 1 хвилину.

Як швидко приготувати яйце пашот та у чому користь цього продукту, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: cайт USA Today, відео з Instagram-акаунта Chefsmartypants.

Зварити яйце "в мішечку" без каструлі - геніальний лайфхак

Шеф-кухар розповіла, що ніколи не варить яйця в окропі та на плиті. Для приготування яйця пашот з ідеальною консистенцією білка вона використовує мікрохвильову піч.

Як зварити ідеальний пашот (скріншоти)

Просто розбийте яйце у невеличку миску. Важливо підібрати посуд, який підходить для нагрівання у мікрохвильовці. Також вам потрібно додати до яйця трохи холодної води.

Потім відправляйте миску з яйцем та водою у мікрохвильовку на 35-50 секунд. Усе залежить від потужності вашого пристрою. Підібрати ідеальний час ви зможете після 1-2 приготувань.

Як приготувати пашот вдома (скріншот)

Потім викладайте яйце на тарілку. Жовток та білок отримають ту саму неймовірну консистенцію. Ви будете готувати пашот тільки так, адже це дуже просто та смачно.

 

У чому користь яєць

Нещодавно дієтологи розвінчали міф про те, що яйця нібито шкідливі. Експерт Еббі Шарп розповіла, що яйця - просте і бюджетне джерело білка, яке містить усі дев'ять незамінних амінокислот.

Окрім цього, яйце називають джерелом вітамінів А та D, заліза та інших поживних речовин. Також вони неймовірно ситні та допомагають не переїдати.

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