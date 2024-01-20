Як приготувати яйця пашот усього за 1 хвилину: ми всі робили це неправильно

Зварити яйце "в мішечку" без каструлі - геніальний лайфхак

Шеф-кухар розповіла, що ніколи не варить яйця в окропі та на плиті. Для приготування яйця пашот з ідеальною консистенцією білка вона використовує мікрохвильову піч.

Як зварити ідеальний пашот (скріншоти)

Просто розбийте яйце у невеличку миску. Важливо підібрати посуд, який підходить для нагрівання у мікрохвильовці. Також вам потрібно додати до яйця трохи холодної води.

Потім відправляйте миску з яйцем та водою у мікрохвильовку на 35-50 секунд. Усе залежить від потужності вашого пристрою. Підібрати ідеальний час ви зможете після 1-2 приготувань.

Як приготувати пашот вдома (скріншот)

Потім викладайте яйце на тарілку. Жовток та білок отримають ту саму неймовірну консистенцію. Ви будете готувати пашот тільки так, адже це дуже просто та смачно.

У чому користь яєць

Нещодавно дієтологи розвінчали міф про те, що яйця нібито шкідливі. Експерт Еббі Шарп розповіла, що яйця - просте і бюджетне джерело білка, яке містить усі дев'ять незамінних амінокислот.

Окрім цього, яйце називають джерелом вітамінів А та D, заліза та інших поживних речовин. Також вони неймовірно ситні та допомагають не переїдати.