Чим корисна кориця та кому її варто включити в раціон

Кориця - це дуже корисна спеція, яка використовується у побуті вже багато століть. Вона допомагає підтримувати здоров'я і має багато потенційних переваг. Напої з корицею називають "золотими", а смак випічки стає від цієї спеції бездоганний.

Чим так корисна кориця та кому її варто вживати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис лікаря Ольги Безуглої в Instagram.

Має потужні лікувальні властивості

Кориця виготовляється з внутрішньої кори коричних дерев. Після зрізання стебел і видалення дерев’яних частин, кора висихає, утворюючи скручені палички кориці. Основним компонентом, який надає кориці виразний аромат і смак, є коричний альдегід.

Насичена антиоксидантами

Кориця багата на антиоксиданти, зокрема поліфеноли. Дослідження показують, що вона може збільшувати рівень антиоксидантів у крові та знижувати маркери запалення, такі як С-реактивний білок.

Може захистити від серцевих захворювань

Кориця може знижувати рівень тригліцеридів і холестерину в крові, що є факторами ризику серцевих захворювань. Також було доведено, що вона знижує кров’яний тиск при регулярному вживанні.

Допомагає контролювати рівень цукру в крові

Кориця може сприяти зниженню рівня цукру в крові шляхом уповільнення розщеплення вуглеводів в травному тракті та покращення поглинання цукру клітинами, імітуючи дію інсуліну.

Інтегрувати корицю у раціон здорового харчування можна різними способами, завдяки її універсальності та ароматним властивостям.

Де можна використовувати корицю

Підсолодження овочевих та фруктових каш. Додавайте корицю до вівсяної каші, гречаної каші або інших цілозернових каш для додання аромату без зайвих калорій. Посипте корицею свіжі фрукти, яблука або банани, для смачного та здорового перекусу.

У випічці. Використовуйте корицю у рецептах хліба, мафінів, печива та інших випічок. Вона додасть смаку та аромату без додавання цукру.

У гарячих напоях. Додайте щіпку кориці до вашого ранкового чаю або кави. Приготуйте "золоте молоко" з куркумою, чорним перцем, медом та корицею у теплому молоці.

У смузі та йогуртах. Додайте корицю до смузі з фруктів та овочів для покращення смаку та збільшення антиоксидантних властивостей. Посипте корицею натуральний йогурт або кефір.

У салатах та маринадах. Використовуйте корицю у домашніх заправках для салатів або маринадах для м'яса і птиці.

Як природний консервант. Кориця має антибактеріальні властивості, тому може використовуватися у консервації джемів, соусів та інших домашніх заготовок.

У десертах. Додавайте корицю у фруктові салати, пудинги та інші десерти.