Как приготовить яйца пашот всего за 1 минуту: мы все делали это неправильно

Яйцо пашот - популярный вариант для завтрака. Его можно есть как самостоятельное блюдо, так и с добавлением авокадо, гренок, зелени, бекона и других продуктов. Впрочем, не все готовят пашот, ведь это кажется очень непростым делом. Хотя оказалось, что вы можете приготовить это блюдо без кастрюли и всего за 1 минуту.
Как быстро приготовить яйцо пашот и в чем польза этого продукта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: сайт USA Today, видео с Instagram-аккаунта Chefsmartypants.
Шеф-повар рассказала, что никогда не варит яйца в кипятке и на плите. Для приготовления яйца пашот с идеальной консистенцией белка она использует микроволновку.
Как сварить идеальный пашот (скриншоты)
Просто разбейте яйцо в небольшую миску. Важно подобрать посуду, которая подходит для нагревания в микроволновке. Также вам нужно добавить в яйцо немного холодной воды.
Затем отправляйте миску с яйцом и водой в микроволновку на 35-50 секунд. Все зависит от мощности устройства. Подобрать идеальное время вы можете после 1-2 приготовлений.
Как приготовить пашот дома (скриншот)
Затем выкладывайте яйцо на тарелку. Желток и белок получат ту самую невероятную консистенцию. Вы будете готовить пашот только так, ведь это очень просто и вкусно.
Недавно диетологи развенчали миф о том, что яйца вредны. Эксперт Эбби Шарп рассказала, что яйца - простой и бюджетный источник белка, содержащий все девять незаменимых аминокислот.
Кроме того, яйцо называют источником витаминов А и D, железа и других питательных веществ. Также они невероятно сытные и помогают не переедать.
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