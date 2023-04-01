Як приготувати яйце пашот без варіння та оцту: лайфхак, з яким усе вийде! (відео)

Яйця - ідеальний варіант для сніданку, адже вони надовго насичують організм і поповнюють запаси важливих мікроелементів. Іншою перевагою є те, що їх можна готувати в різних варіаціях. Найбільш вишуканою заведено вважати спосіб варіння "пашот".

Як без зайвих зусиль приготувати яйце пашот вдома, розповіла фуд-блогерка Ірина Лазун на своїй сторінці в Instagram.

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Вам знадобиться:

яйце

100 мл води

1/2 чайної ложки солі

Покрокове пояснення

Візьміть невелику миску або чашку, яку можна поставити до мікрохвильовки. Налийте туди воду, додайте сіль та ретельно перемішайте до розчинення.

Далі в миску обережно вбиваємо яйце, щоб зберегти цілісність жовтка. Вода повинна покрити яйце повністю. Поставте миску в мікрохвильовку з потужністю 800 Вт на 1,5-2 хвилини.

Спостерігайте за процесом приготування, адже все залежить від потужності приладу. Коли яйце буде готовим, можна діставати. Додайте свої улюблені інгредієнти та насолоджуйтеся вишуканим сніданком.

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