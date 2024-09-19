Як приготувати смачну гречку, яка буде танути в роті: секрети шеф-кухарів

Способи приготування гречки

Гречку готують не лише на плиті в каструлі - хоча це найрозповсюдженіший метод. Приготувати смачну гречку можна і в мікрохвильовці та мультиварці, але дії відрізнятимуться.

Зварити гречку в каструлі

Щоб зварити гречку в каструлі, потрібну кількість крупи треба висипати в посуд та залити холодною водою в пропорції 1:2.

Попередньо гречку можна промити, але, якщо крупа якісна, в цьому немає потреби. Доведіть гречку до кипіння, додайте дрібку солі та варіть на мінімальному чи в середньому вогні протягом 20 хвилин. Помішувати гречку не треба.

Якщо варити гречку на мінімальному вогні, слід накрити каструлю кришкою. Для приготування на середньому вогні кришка не потрібна.

Коли вся вода вбереться крупою, гречка готова. Тоді слід додати оливкову олію або вершкове масло.

Приготувати гречку в мікрохвильовці

Щоб зварити гречку в мікрохвильовці, промийте крупу під проточною водою. Потім залийте гречку окропом або кип'яченою гарячою водою в пропорції 1:2. Залиште гречку замочуватися на 20 хвилин.

Готувати гречку в мікрохвильовці потрібно в посуді, призначеними для мікрохвильової печі. Залиту водою гречку потрібно поставити мікрохвильовку на 5 хвилин, встановивши максимальну потужність. Накривати посуд кришкою не потрібно.

За цей час вода повинна закипіти, однак це також залежить від потужності приладу. Коли гречка закипить, її потрібно підсолити та перемішати.

Накрийте посуд спеціальною кришкою або іншою, призначеною для мікрохвильовки, тарілкою. Готуйте гречку ще близько 10 хвилин, зменшивши потужність до 60%.

Готову гречку залиште постояти на 5 хвилин - тоді вона стане розсипчастою. Після цього додайте вершкове масло або соус.

Зварити гречку в мультиварці

Для того, щоб приготувати гречку в мультиварці, крупу потрібно перебрати від сміття та промити під проточною водою. Перекладіть промиту гречку в чашу мультиварки та залийте воду в пропорції 2-2,5 склянки води для 1 склянки крупи.

Додайте сіль, закрийте кришку та встановіть мультиварку на режим "Гречка" (або "Крупа", "Каша", "Рис"). Якщо час варіння не виставився автоматично, встановіть тривалість приготування на 30-35 хвилин.

Готувати гречку можна різними способами (ілюстративне фото: Freepik)

Після спрацювання таймера вкиньте в гречку шматочок масла та залиште кашу на 10-20 хвилин.

Замочити гречку

Можна приготувати гречку без варіння, замочивши мінімум на 4 години або на ніч. Такий спосіб підійде, якщо немає електрики.

Щоб приготувати гречку замочуванням, крупу потрібно залити водою в пропорції 1:2, посолити, і накрити посуд кришкою. Коли гречка настоїться, зайву рідину потрібно злити, переклавши гречку на сито.

Як зробити гречку ще смачнішою

Незалежно від обраного методу, гречка буде смачною і розсипчастою, якщо дотримуватись певних принципів приготування. А деякі додаткові дії ще більше підсилять її смак.

Обсмажити гречку перед відварюванням

Вважається, що обсмажування гречки перед відварюванням допомагає розкрити її смак. Для цього після промивання крупи її треба просмажити на гарячій пательні протягом 30-60 секунд.

Для приготування в мультиварці промиту крупу можна просмажити на режимі "Смаження".

Дотримуватися пропорцій

Оптимальна пропорція для гречки - дві склянки води для склянки гречаної крупи. Хоча збільшення води може допомогти зробити гречку м'якою, це легко може призвести до надмірного розварювання крупи.

Не перемішувати під час варіння

Щоб гречка зберегла текстуру, не радять перемішувати її під час варіння - так можна пошкодити розм'якшену крупу.

Додати спеції

Надати аромат та покращити смак гречки можуть спеції. Окрім духмяного перцю, лаврового листа та гвоздики, можна додати кардамон, бодян або навіть корицю. Проте обов'язкові інгредієнти для смачної гречки - вершкове масло та сіль.