Як варити кукурудзу в каструлі, мікрохвильвоці і мультиварці

Кукурудза в качанах - це не тільки смачна, але й корисна страва, яка подобається багатьом. Однак, виявляється, не всі українці знають, що готувати її можна не лише "традиційним" способом - у каструлі.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про три способи приготування кукурудзи: в каструлі, мікрохвильовці та мультиварці, які допоможуть отримати смачну і соковиту страву в результаті.

Як варити кукурудзу в каструлі

Підготовка

Очистьте качани від листя та приймочок (волосків). Промийте кукурудзу під проточною водою.

Процес варіння і час приготування

Покладіть кукурудзу в каструлю, залийте водою так, щоб рідина покривала качани повністю. Доведіть воду до кипіння, зменште вогонь і варіть впродовж 10-15 хвилин (якщо кукурудза стара, то час приготування збільшиться приблизно до години).

Подача

Готову кукурудзу натріть сіллю до смаку та змастіть вершковим маслом.

Приготування кукурудзи в мікрохвильовці

Підготовка

Очистьте качани від листя та волосків. Помістіть кожен качан у поліетиленовий пакет, рукав для запікання або загорніть у харчову плівку (якщо використовуєте пакет або рукав - залиште кілька маленьких дірочок для виходу пари).

Процес приготування

Покладіть кукурудзу на тарілку, придатну для мікрохвильовки. Готуйте на максимальній потужності протягом 5-7 хвилин.

Перевірка готовності

Обережно вийміть кукурудзу з мікрохвильовки, щоб не обпектися парою. Перевірте готовність, проткнувши зерна виделкою - вони повинні бути м'якими.

Подача

Змастіть гарячу кукурудзу вершковим маслом та посипте сіллю до свого смаку. Можна також додати улюблені спеції або трави для додаткового аромату.

Як варити кукурудзу у мультиварці

Підготовка

Очистьте качани від листя та волосків. Промийте кукурудзу під проточною водою. Якщо качани великі, розріжте їх на частини.

Процес варіння

Викладіть на дно чаші мультиварки листя від кукурудзи (це допоможе зберегти аромат і захистить поверхню чаші). Покладіть підготовлені качани на листя.

Залийте кукурудзу водою так, щоб рідина повністю покривала качани. Додайте вершкове масло для додаткового аромату (за бажанням). Закрийте кришку мультиварки.

Встановіть режим "Варка на пару" або "Суп". Якщо кукурудза молода, готуйте її 15-20 хвилин. Для старішої кукурудзи час приготування може збільшитися до 40-60 хвилин.

Подача

Змастіть гарячу кукурудзу вершковим маслом та посипте пармезаном або копченою паприкою.

До слова, цей метод дозволяє швидко та легко приготувати кукурудзу, зберігаючи її природний смак та корисні властивості.

Як зробити варену кукурудзу ще смачнішою

Ось кілька лайфхаків, які допоможуть надати кукурудзі більш пікантного смаку: