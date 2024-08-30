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Как приготовить вкусную аджику: рецепт закуски и советы в приготовлении

Пятница 30 августа 2024 16:49
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Как приготовить вкусную аджику: рецепт закуски и советы в приготовлении Как готовить аджику из помидоров (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

В конце лета из урожая готовят не только первые и сладкие блюда, но и пасты для заправки или закуски. Например, аджику - острую пасту абхазской и грузинской кухни.

О том, как готовить аджику, чтобы она была вкусной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно для аджики

Для приготовления аджики необходимо подготовить следующие продукты:

  • помидоры - 5 кг;
  • яблоки кислые - 1 кг;
  • лук - 1 кг;
  • перец болгарский - 1 кг;
  • перец острый - 3-4 шт.;
  • морковь - 1 кг;
  • чеснок - 300 г;
  • уксус - 30 мл;
  • растительное масло - 300 мл;
  • сахар - 200 г;
  • соль - 120 г.

Как готовить аджику

Помойте овощи и яблоки, почистьте лук. Подождите, пока на помидорах высохнет жидкость, или ускорьте этот процесс салфетками или полотенцем.

Разрежьте помидоры пополам и удалите плодоножку. После этого их нужно пропустить через мясорубку или кухонный комбайн, чтобы получить пюре.

Как приготовить вкусную аджику: рецепт закуски и советы в приготовлении

Пюре из помидоров для аджики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Снимите с моркови кожуру и перемелите ее на пюре вместе с луком. Из болгарских перцев удалите семена и плодоножку, острые перцы добавляются позже. После этого нарежьте овощи на небольшие куски, пропустите через мясорубку в пюре из помидоров.

С яблок, помогающих регулировать содержание кислотности, необходимо снять кожицу, а также удалить плодоножку и семена. Затем перемелите яблоки и смешайте все ингредиенты пюре.

Как приготовить вкусную аджику: рецепт закуски и советы в приготовлении

Пюре для аджики с яблоками (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Поставьте кастрюлю, не накрывая крышкой, на сильный огонь, чтобы паста быстрее закипела. Как только на поверхности жидкости появятся пузыри, убавьте огонь.

Варите аджику на минимальном огне в течение 1,5 часа, периодически перемешивая. После этого добавьте необходимые специи - соль, сахар и масло. Перемешайте аджику и варите пасту в течение 30 минут.

В это время подготовьте острый перец и чеснок. Количество острого перца зависит от ваших вкусовых предпочтений и остроты овоща. С перца нужно удалить семена и плодоножку, а чеснок - почистить. Затем перемелите ингредиенты на пасту.

За 15 минут до готовности аджики добавьте пасту из чеснока и перца. Помешивая, варите аджику до загустения. За 5 минут до готовности добавьте уксус.

Простерилизуйте банки в духовке - на это нужно 10 минут, при температуре в 100-110 градусов. Крышки прокипятите в течение 3-4 минут. Затем разлейте по баночкам горячую аджику, и плотно закройте посуду стерильными крышками.

Как сделать аджику еще вкуснее

Чтобы аджика не только идеально приготовилась, но и приобрела несравненные вкусовые оттенки, советуют делать следующее:

  • всегда выбирайте спелые продукты, без повреждений;
  • помидоры для аджики следует выбирать "мясистые";
  • не стоит брать наименьшее сито для мясорубки - текстура будет подчеркивать вкус блюда;
  • варите аджику в посуде с толстыми стенками - тогда она не пригорит;
  • если добавляете яблоки, выбирайте только кислые - это не только влияет на вкус, но и на консистенцию, ведь сладкие яблоки несколько хуже развариваются;
  • всегда добавляйте соль до чеснока и перца, иначе вкус соли не будет ощущаться;
  • не пренебрегайте сахаром, он помогает сбалансировать вкус;
  • если аджика слишком жидкая, увеличьте время варки;
  • хотя в аджику часто добавляются разнообразные специи и приправы, использовать их следует с осторожностью, особенно острые, чтобы не перебить вкус помидоров и не испортить блюдо;
  • чтобы попробовать аджику по вкусу в процессе приготовления, лучше каждый раз брать новую ложку и не перемешивать ею пасту, чтобы предотвратить попадание слюны, что может привести к развитию микроорганизмов в пасте.

Помните, что вкусовые предпочтения отличаются, паста, которая будет для кого-то недостаточно острой, кому-то будет казаться жгучей. Поэтому всегда лучше добавить поменьше приправ, а затем регулировать вкус в соответствии со своими пожеланиями.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, как варить кукурузу в мультиварке, микроволновке и кастрюле.

Кроме этого, сообщали о 10 секретах приготовления идеальной карамели.

При написании материала использовались следующие источники: кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ", smachno.ua, Vergans.

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