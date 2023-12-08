Як приготувати м’які та ароматні кекси за 15 хвилин: дріжджі вам будуть непотрібні

Що вам знадобиться:

Маргарин - 150 г

Цукор - 180 г

Яйця - 3 шт.

Порошок до випічки - 5 г

Борошно - 150 г

Родзинки - до свого смаку

Як приготувати кекси

Маргарин має бути м'який, тому варто його завчасно витягнути з холодильника та лишити у кімнатній температурі на 1 годину. Або розігріти його 10-15 секунд у мікрохвильовці. У маргарин додаємо яйця, висипаємо цукор та збиваємо усе за допомогою міксеру.

У борошно додаємо пекарський порошок, просіваємо у збиту масу. Знову все збиваємо за допомогою міксера. Додаємо ізюм або горішки (до власного смаку) та просто вимішуємо ложкою чи руками.

Готове тісто викладаємо у форми для кексів, наповнюючи їх на 2/3. Форми з силікону маслом змащувати не обов'язково, а усі інші обов'язково змастіть.

Духовку розігріваємо до 190 градусів. Ставимо туди кекси пектися на 15-20 хвилин (залежить від духовки).

Коли кекси охолонуть, можна посипати їх цукровою пудрою.