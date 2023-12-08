Як приготувати м’які та ароматні кекси за 15 хвилин: дріжджі вам будуть непотрібні

Кекси - ідеальна випічка до чаю, коли гості вже майже на порозі або вам раптом захотілось чогось смачненького зимовими вечорами. Вони робляться з мінімуму продуктів, а виходять дуже смачними та ніжними.
Як приготувати м'які та ароматні кекси за 15 хвилин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Смачні рецепти".
Маргарин має бути м'який, тому варто його завчасно витягнути з холодильника та лишити у кімнатній температурі на 1 годину. Або розігріти його 10-15 секунд у мікрохвильовці. У маргарин додаємо яйця, висипаємо цукор та збиваємо усе за допомогою міксеру.
У борошно додаємо пекарський порошок, просіваємо у збиту масу. Знову все збиваємо за допомогою міксера. Додаємо ізюм або горішки (до власного смаку) та просто вимішуємо ложкою чи руками.
Готове тісто викладаємо у форми для кексів, наповнюючи їх на 2/3. Форми з силікону маслом змащувати не обов'язково, а усі інші обов'язково змастіть.
Духовку розігріваємо до 190 градусів. Ставимо туди кекси пектися на 15-20 хвилин (залежить від духовки).
Коли кекси охолонуть, можна посипати їх цукровою пудрою.
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