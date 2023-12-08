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Как приготовить мягкие и ароматные кексы за 15 минут: дрожжи вам не нужны

Самый простой рецепт кексов за 15 минут (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Кексы - идеальная выпечка к чаю, когда гости уже почти на пороге или вам вдруг захотелось чего-нибудь вкусненького зимними вечерами. Они делаются из минимума продуктов, а получаются вкусными и нежными.

Как приготовить мягкие и ароматные кексы за 15 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Смачні рецепти".

Что вам понадобится:

  • Маргарин - 150 г
  • Сахар - 180 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Порошок для выпечки - 5 г
  • Мука - 150 г
  • Изюм - по своему вкусу

Как приготовить кексы

Маргарин должен быть мягким, поэтому его следует заранее вытащить из холодильника и оставить в комнатной температуре на 1 час. Или разогреть его 10-15 секунд в микроволновке. В маргарин добавляем яйца, высыпаем сахар и взбиваем все с помощью миксера.

В муку добавляем пекарский порошок, просеиваем во взбитую массу. Снова все взбиваем с помощью миксера. Добавляем изюм или орешки (по своему вкусу) и просто вымешиваем ложкой или руками.

Готовое тесто выкладываем в формы для кексов, наполняя их на 2/3. Формы из силикона смазывать маслом не обязательно, а все остальные обязательно смажьте.

Духовку разогреваем до 190 градусов. Ставим туда кексы печься на 15-20 минут (зависит от духовки).

Когда кексы охладятся, можно посыпать их сахарной пудрой.

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