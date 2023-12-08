Как приготовить мягкие и ароматные кексы за 15 минут: дрожжи вам не нужны

Что вам понадобится:

Маргарин - 150 г

Сахар - 180 г

Яйца - 3 шт.

Порошок для выпечки - 5 г

Мука - 150 г

Изюм - по своему вкусу

Как приготовить кексы

Маргарин должен быть мягким, поэтому его следует заранее вытащить из холодильника и оставить в комнатной температуре на 1 час. Или разогреть его 10-15 секунд в микроволновке. В маргарин добавляем яйца, высыпаем сахар и взбиваем все с помощью миксера.

В муку добавляем пекарский порошок, просеиваем во взбитую массу. Снова все взбиваем с помощью миксера. Добавляем изюм или орешки (по своему вкусу) и просто вымешиваем ложкой или руками.

Готовое тесто выкладываем в формы для кексов, наполняя их на 2/3. Формы из силикона смазывать маслом не обязательно, а все остальные обязательно смажьте.

Духовку разогреваем до 190 градусов. Ставим туда кексы печься на 15-20 минут (зависит от духовки).

Когда кексы охладятся, можно посыпать их сахарной пудрой.