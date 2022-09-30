Як приготувати ліниві пиріжки за 15 хвилин: відмінно підійдуть для сніданку або в дорогу

Якщо ви любите пиріжки, але у вас зовсім немає часу возитися з тестом або ви не любитель його замішувати, розкачувати та випікати, то можна зробити улюблену страву і за простим рецептом. Ліниві пиріжки відмінно підійдуть для сніданку, вечері або можна взяти їх із собою в дорогу.
Як зробити ліниві пиріжки - читайте в рецепті нижче.
У кефір вбийте одне сире яйце, додайте сіль і добре перемішайте. Додайте просіяне борошно, соду та олію. Тісто має вийти рідким, як на оладки.
На тертці натріть або дрібно наріжте будь-яке м'ясо, яке є під рукою - відварена курятина, грудинка, ковбаса, сосиски. Можна використати відварену печінку чи гриби.
Додайте подрібнені два відварені яйця і твердий сир, а потім дрібно нарізану зелень. Змішайте начинку з тістом і добре перемішайте.
Поставте на вогонь сковороду, додайте олію для смаження і викладайте пиріжки ложкою. Якщо хочете отримати форму пиріжків, використовуйте кондитерський мішок.
Смажте пиріжки з двох сторін до золотистої скоринки. Подавати можна зі сметаною або будь-яким соусом до смаку.
А ось ще один рецепт лінивих пиріжків - з яйцями та зеленню:
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