Як приготувати ліниві пиріжки за 15 хвилин: відмінно підійдуть для сніданку або в дорогу

Складові:

Кефір - 350 г

Яйце - 1 шт.

Сіль - ¾ ч. ложки

Борошно - 200 г

Харчова сода – 1 ч. ложка

Рослинна олія - 1 ч. ложка

М'ясо (варене куряче філе, ковбаса, грудинка тощо) - 100 г

Відварені яйця – 2 шт.

Сир - 100 г

Зелень – на смак

Спосіб приготування:

У кефір вбийте одне сире яйце, додайте сіль і добре перемішайте. Додайте просіяне борошно, соду та олію. Тісто має вийти рідким, як на оладки.

На тертці натріть або дрібно наріжте будь-яке м'ясо, яке є під рукою - відварена курятина, грудинка, ковбаса, сосиски. Можна використати відварену печінку чи гриби.

Додайте подрібнені два відварені яйця і твердий сир, а потім дрібно нарізану зелень. Змішайте начинку з тістом і добре перемішайте.

Поставте на вогонь сковороду, додайте олію для смаження і викладайте пиріжки ложкою. Якщо хочете отримати форму пиріжків, використовуйте кондитерський мішок.

Смажте пиріжки з двох сторін до золотистої скоринки. Подавати можна зі сметаною або будь-яким соусом до смаку.

А ось ще один рецепт лінивих пиріжків - з яйцями та зеленню: