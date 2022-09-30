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Как приготовить ленивые пирожки за 15 минут: отлично подойдут для завтрака или в дорогу

Простой рецепт ленивых пирожков за 15 минут (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Если вы любите пирожки, но у вас совсем нет времени возиться с тестом или вы не любитель его замешивать, раскатывать и выпекать, то можно сделать любимое блюдо и по более простому рецепту. Ленивые пирожки отлично подойдут для завтрака, ужина или можно взять их с собой в дорогу.

Как сделать ленивые пирожки - читайте в рецепте ниже.

Ингредиенты:

  • Кефир - 350 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль - ¾ ч. ложки
  • Мука - 200 г
  • Пищевая сода - 1 ч. ложка
  • Растительное масло - 1 ч. ложка
  • Мясо (вареное куриное филе, колбаса, грудинка и так далее) - 100 г
  • Отварные яйца - 2 шт.
  • Сыр - 100 г
  • Зелень - по вкусу

Способ приготовления:

В кефир вбейте одно сырое яйцо, добавьте соль и хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку, соду и растительное масло. Тесто должно получиться жидким, как на оладьи.

На терке натрите или мелко нарежьте любое мясо, которое есть под рукой - отварная курятина, грудинка, колбаса, сосиски. Можно использовать отварную печенку или грибы.

Добавьте измельченные два отварных яйца и твердый сыр, а потом нарезанную мелко зелень. Смешайте начинку с тестом и хорошо перемешайте.

Поставьте на огонь сковороду, добавьте масло для жарки и выкладывайте пирожки ложкой. Если хотите получить форму пирожков, то используйте кондитерский мешок.

Жарьте пирожки с двух сторон до золотистой корочки. Подавать можно со сметаной или любым соусом по вкусу.

А вот еще один рецепт ленивых пирожков - с яйцами и зеленью:

Кстати, ранее мы писали о том, как сделать вкусную и полезную квашеную капусту за три часа.

А еще рассказывали о том, как приготовить шарлотку в сковороде по самому легкому рецепту.

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