Как приготовить ленивые пирожки за 15 минут: отлично подойдут для завтрака или в дорогу

Если вы любите пирожки, но у вас совсем нет времени возиться с тестом или вы не любитель его замешивать, раскатывать и выпекать, то можно сделать любимое блюдо и по более простому рецепту. Ленивые пирожки отлично подойдут для завтрака, ужина или можно взять их с собой в дорогу.
Как сделать ленивые пирожки - читайте в рецепте ниже.
В кефир вбейте одно сырое яйцо, добавьте соль и хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку, соду и растительное масло. Тесто должно получиться жидким, как на оладьи.
На терке натрите или мелко нарежьте любое мясо, которое есть под рукой - отварная курятина, грудинка, колбаса, сосиски. Можно использовать отварную печенку или грибы.
Добавьте измельченные два отварных яйца и твердый сыр, а потом нарезанную мелко зелень. Смешайте начинку с тестом и хорошо перемешайте.
Поставьте на огонь сковороду, добавьте масло для жарки и выкладывайте пирожки ложкой. Если хотите получить форму пирожков, то используйте кондитерский мешок.
Жарьте пирожки с двух сторон до золотистой корочки. Подавать можно со сметаной или любым соусом по вкусу.
А вот еще один рецепт ленивых пирожков - с яйцами и зеленью:
Кстати, ранее мы писали о том, как сделать вкусную и полезную квашеную капусту за три часа.
А еще рассказывали о том, как приготовить шарлотку в сковороде по самому легкому рецепту.